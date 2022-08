La livre stable, l'inflation britannique dépasse 10%

La livre se stabilisait mercredi face au dollar et à l'euro, une augmentation plus marquée que prévu de l'inflation britannique promettant de nouvelles hausses des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) mais assombrissant les perspectives économiques du Royaume-Uni.

Vers 09H05 GMT (11H05 à Paris), la livre prenait 0,03% à 1,2099 dollar et 0,01% à 84,08 pence pour un euro.

Le taux d'inflation au Royaume-Uni a bondi en juillet à 10,1% sur un an et reste à son niveau le plus élevé en 40 ans, accélérant plus vite que les prévisions des économistes.

"Ce nouveau record en plusieurs décennies ne laisse pas le choix à la Banque d'Angleterre qui va devoir relever ses taux de 50 points de base en septembre", anticipe Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

La banque centrale britannique est engagée dans un cycle de resserrement de sa politique monétaire pour tenter de contrôler l'inflation.

Mais de nombreux cambistes restent pessimistes sur les perspectives de la livre, tant les prévisions économiques britanniques sont lugubres.

"Est-ce que la livre va s'affaiblir maintenant, avant la récession désormais inévitable, ou rester à ce niveau en attendant que les taux atteignent un sommet et que le désastre économique ne domine?", se demande ainsi Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Depuis le début de l'année, la livre a perdu plus de 10% face au dollar.

Plus tard dans la séance, les investisseurs prendront connaissance des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Après une réunion où (le Comité de politique monétaire) a insisté sur l'absence de prévisions sur ses décisions à venir, il serait surprenant que les minutes nous apprennent grand chose", prévient M. Juckes.

Cours de mercredi Cours de mardi

--------------------------------