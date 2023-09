La livre sous pression face au dollar et l'euro avant la Banque d'Angleterre

La livre reculait nettement face au dollar et à l'euro jeudi, plombée par l'incertitude sur la décision de la Banque d'Angleterre, qui doit annoncer si elle relève son taux directeur ou si elle fait une pause dans son tour de vis monétaire.

Vers 09H30 GMT (11H30 à Paris), la devise britannique cédait 0,38% à 1,2297 dollar, tombant un peu plus tôt à un nouveau plus bas depuis plus de cinq mois, à 1,2286 dollar. La livre a perdu environ 1,55% face au dollar en une semaine.

La livre britannique fléchissait aussi face à l'euro, qui gagnait 0,34% à 86,66 pence.

Les marchés se montraient plus prudents qu'en début de semaine sur l'éventualité d'un resserremment monétaire par la Banque d'Angleterre (BoE).

Les cambistes restaient divisés jeudi, certains misant une timide hausse du taux directeur de 25 points, ce qui le porterait à 5,50%. Il s'agirait de la quinzième revalorisation consécutive de ses taux par la BoE.

"Une hausse des taux aujourd'hui pourrait même confirmer que les taux britanniques ont atteint un sommet pour ce cycle", affirmait Han Tan, d'Exinity.

Ainsi pour l'analyste, si la BoE donne des signaux allant dans le signe d'une pause dans son cycle de resserrement monétaire, même "s'ils étaient accompagnés d'une hausse des taux" jeudi, ils auraient un impact négatif sur la livre face au dollar.

La thèse d'une pause du tour de vis monétaire de la BoE a été renforcée mercredi par l'annonce d'une inflation en léger recul en août au Royaume-Uni, à 6,7% contre 6,8% en juillet, alors que les économistes tablaient sur une augmentation.

De son côté, la Réserve fédérale américaine n'a pas relevé ses taux mercredi, mais une majorité de ses membres anticipent une nouvelle hausse des taux directeurs cette année et estiment nécessaire de les maintenir, en 2024, à un niveau plus élevé que ce qu'ils anticipaient en juin.

Le franc suisse perdait également 0,86% face au billet vert à 0,9063 franc suisse pour un dollar, lesté par la décision de la Banque nationale suisse de ne pas relever ses taux.

Dans la lignée de la Banque centrale européenne, les banques centrales de Suède et de Norvège ont annoncé relever leur taux directeur de 0,25 point, les portant respectivement à 4% et 4,25%.

La Banque du Japon, qui clôturera le ballet des banques centrales vendredi, devrait "maintenir ses taux d'intérêt ultra-bas, rassurant ainsi les marchés sur la poursuite des mesures de relance monétaire, du moins pour le moment", indiquait Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

9H30 GMT 21H00 GMT