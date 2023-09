La livre sous pression après une inflation britannique en recul inattendu

La livre était sous pression mercredi après des chiffres d'inflation plus faibles qu'attendu au Royaume-Uni, allant dans le sens d'une pause à venir dans le tour de vis monétaire de la Banque d'Angleterre, qui se réunit jeudi.

Vers 11H00 GMT (13H00 à Paris), la devise britannique reculait de 0,22% face au billet vert, à 1,2364 dollar, et atteignait brièvement son plus bas depuis quatre mois, à 1,2334 dollar. La livre cédait aussi 0,45% face à l'euro à 86,56 pence pour un euro.

L'inflation s'est légèrement repliée en août au Royaume-Uni, à 6,7% sur un an, au plus bas depuis février 2022, contre 6,8% un mois plus tôt. Les économistes s'attendaient à une augmentation, dans la foulée d'un rebond des prix du carburant.

"Avec une croissance des salaires trop forte et un marché du travail tendu, il est peu probable que le Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre décide de laisser les taux inchangés demain, mais le marché a revu à la baisse ses attentes d'une nouvelle hausse plus tard dans l'année, ce qui a ajouté à la tendance baissière de la livre", indiquait Kit Juckes, analyste à la Société Générale.

La semaine dernière, des indicateurs économiques moins bons qu'attendus avaient relancé les craintes sur la croissance au Royaume-Uni.

Dans l'hypothèse d'une quinzième revalorisation consécutive des taux par la Banque d'Angleterre, les ménages et entreprises britanniques pourraient voir les mensualités de leurs emprunts grimper encore plus haut, dans un contexte économique déjà tendu.

La devise européenne tire son épingle du jeu face au dollar, grignotant 0,22% à 1,0703 dollar.

L'euro bénéficie du fait que "le marché ne s'attend pas une nouvelle hausse de taux de la Fed ce soir", relève Alexandre Baradez, analyste d'IG France, interrogé par l'AFP.

Les analystes misent toutefois sur un rebond temporaire car ces derniers jours il "n'a pas été motivé par des changements majeurs macroéconomiques, ce qui signifie qu'il y a de fortes chances que la paire (euro-dollar) reparte à la baisse", notait Fawad Razaqzada, analyste pour City Index.

Les cambistes s'attendaient toujours à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) annonce une pause mercredi tout en entretenant l'idée de hausses de taux plus tard dans l'année.

En conséquence, le billet vert affichait sa bonne santé face aux autres devises, notamment asiatiques. Le yen japonais cédait légèrement 0,02% à 147,89 yens pour un dollar, contrarié par l'anticipation de la poursuite de la politique monétaire accommodante de la Banque du Japon cette semaine.

