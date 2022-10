La livre reprend des couleurs, le yuan sombre

La livre montait face au dollar et à l'euro à l'approche de la prise de fonctions de Rishi Sunak comme Premier ministre britannique, quand au contraire, la reconduction du président chinois Xi Jinping faisait sombrer le yuan.

Vers 09H50 GMT (11H50 à Paris), la livre prenait 0,31% à 1,1313 dollar et grimpait de 0,39% à 87,20 pence pour un euro.

"Au Royaume-Uni, une partie de l'incertitude politique s'est dissipée, ce qui a contribué à relancer la demande pour les actifs britanniques en difficulté, comme la livre, au moment où Rishi Sunak prend ses fonctions de Premier ministre avec une longue liste de tâches périlleuses", explique Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor.

Au lendemain de sa victoire au sein du parti conservateur britannique, Rishi Sunak doit rencontrer mardi le roi Charles III qui le nommera officiellement Premier ministre, le troisième en deux mois dans un pays secoué par une instabilité inédite.

Le fait que la livre reparte à la hausse "signifie que les investisseurs ont parié que Rishi Sunak pourrait restaurer la confiance et la crédibilité que le pays a perdues en à peine 6 semaines sous le mandat désastreux de Liz Truss", résume Ipek Ozkardeskaya, de chez Swissquote.

"Mais il reste encore beaucoup à faire", alerte l'analyste.

L'économie britannique s'est encore détériorée en octobre d'après l'indicateur avancé PMI Flash Composite publié lundi, au plus bas depuis près de deux ans et signe supplémentaire que le Royaume-Uni se dirige vers la récession.

Du côté de la Chine, le yuan perdait pied face au dollar, illustrant la difficulté de la Chine à rétablir la confiance des investisseurs, notamment après la reconduction de Xi Jinping.

Le yuan onshore, qui s'échange sur le marché intérieur chinois, reculait de 0,62% face au dollar, à 7,3090 yuans, après être tombé jusqu'à 7,3093 yuans pour un dollar, son plus bas niveau depuis décembre 2007.

Le yuan offshore, qui circule en dehors de Chine continentale et qui est échangé de manière plus libre que sur le marché intérieur, perdait 0,48% à 7,3618 yuans pour un dollar, après avoir reculé à 7,3686 yuans, un nouveau plus bas depuis 2010 et l'ouverture des échanges de cette forme de la devise chinoise.

Cette "déroute" s'explique selon Guillaume Dejean, analyste de Western Union, par "un mouvement de panique général" après la reconduction du président Xi Jinping lors du congrès du Parti communiste chinois, pour un troisième mandat de 5 ans.

Selon Fawad Razaqzada, analyste chez City Index, les investisseurs s'inquiètent d'un risque "d'erreurs politiques supplémentaires qui pourraient nuire gravement à la croissance future" du pays, en raison de la concentration de "fidèles" de Xi Jinping au pouvoir.

"Le maintien par ailleurs d'une politique sanitaire stricte basée sur une tolérance zéro face au Covid mais aussi de possibles mouvements hostiles à l'égard de Taïwan sont également des sujets d'inquiétude pour les investisseurs étrangers", poursuit M. Dejean.

