La livre recule nettement, le Royaume-Uni se reconfine

La livre britannique subissait une nette baisse face à l'euro et au dollar après l'annonce samedi d'un reconfinement de l'Angleterre pour au moins un mois à partir de jeudi pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris) lundi, la livre cédait 0,25% face à l'euro à 90,19 pence pour un euro et 0,29% face au dollar à 1,2909 dollar pour une livre.

A partir de jeudi et jusqu'au 2 décembre, les commerces non essentiels, les pubs et les restaurants d'Angleterre devront fermer, mais les écoles resteront ouvertes.

Des reconfinements ont également été appliqués en France vendredi et en Allemagne lundi.

"Le retour à des confinements +partiels+ va entraîner un nouveau trimestre de contraction de l'économie sur les derniers mois de l'année, aussi bien au Royaume-Uni que dans la zone euro, même si nous nous attendons à quelque chose de moins marqué que les plongeons du début de l'année", a estimé Lee Hardman, courtier chez MUFG.

Au Royaume-Uni, les regards des cambistes se tournent désormais vers la Banque d'Angleterre (BoE) et la réunion de son Comité de politique monétaire (MPC) jeudi.

"Le marché tablait déjà sur une augmentation du programme de rachats d'actifs de 100 milliards de livres, avant même l'annonce du reconfinement", souligne M. Hardman, qui juge que la prochaine étape est donc "de voir si la BoE s'approche des taux négatifs".

Le taux directeur de la BoE est fixé depuis mars à 0,1%, un plancher historique.

En septembre, le gouverneur de la BoE Andrew Bailey avait affirmé que l'institution ne prévoyait pas pour l'instant d'utiliser un taux d'intérêt négatif.

En hausse marquée face à la livre, le dollar faisait du surplace face à l'euro dans un marché prudent à la veille de la présidentielle américaine.

Alors que les résultats risquent de ne pas être connus dès le jour du scrutin, "les investisseurs doivent se préparer à une volatilité élevée sur les prochaines séances", a prévenu Hussein Sayed, analyste chez FXTM.

