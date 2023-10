La livre recule avec un marché du travail moins tendu, le shekel recule encore

La livre sterling pâtissait mardi d'indicateurs décrivant un marché du travail moins tendu, qui pourraient persuader la Banque d'Angleterre de maintenir son taux directeur tandis que le shekel israélien a atteint un nouveau plus bas.

Vers 09H30 GMT (11H30 à Paris), la devise britannique se repliait de 0,44% face au billet vert, à 1,2163 dollar, et cédait 0,34% face à l'euro à 86,73 pence.

"Les signes indiquant que la croissance des salaires s'essouffle devraient persuader le MPC (le Comité de politique monétaire, ndlr) de maintenir à nouveau le taux directeur à 5,25 % le mois prochain", estime Samuel Tombs, analyste chez Pantheon MacroEconomics.

Cela rend les perspectives de rémunération de la livre moins attractives pour les investisseurs que celles du dollar, alors que la Réserve fédérale a laissé entendre qu'elle pourrait procéder à une nouvelle hausse des ses taux directeurs d'ici la fin de l'année.

La croissance des salaires (hors bonus) a atteint 7,8% entre juin et août au Royaume-Uni, tandis que le nombre d'emplois à pourvoir continue à reculer, à 988.000 pour juillet à septembre, soit 43.000 personnes de moins qu'au deuxième trimestre.

Or la croissance des salaires, qui contribue à l'inflation, est l'un des facteurs scrutés par la Banque d'Angleterre (BoE) pour sa politique monétaire et dans sa lutte contre la flambée des prix.

La BoE vise une inflation à 2%, alors qu'elle se situait à 6,7% en août.

De son côté, le dollar profite d'un contexte macroéconomique qui "reste favorable", et "continue de surprendre à la hausse", assuraient les analystes d'UBS.

L'inflation est restée stable en septembre aux États-Unis, à 3,7% sur un an, et a ralenti sur un mois pour la première fois depuis mai, selon l'indice CPI.

Les créations d'emplois ont également rebondi en septembre, et le taux de chômage est resté stable.

Le shekel continuait pour sa part de pâtir du conflit entre Israël et le Hamas: la devise israélienne se stabilisait mardi vers 09H30 GMT à 4,0128 shekels pour un dollar, après être tombée plus tôt en séance à 4,0329 shekels pour un dollar, un nouveau plus bas depuis huit ans et demi.

Alors qu'Israël se prépare à une offensive terrestre contre le Hamas, une intense activité diplomatique se poursuit pour tenter d'éviter que la guerre, déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien, se propage à la région mais aussi pour épargner les civils pris au piège dans la bande de Gaza, privés d'aide humanitaire.

Le président américain Joe Biden va ainsi se rendre mercredi en Israël pour une visite de "solidarité".

