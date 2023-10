La livre recule avec un marché du travail moins tendu, le dollar canadien baisse

La livre sterling pâtissait mardi d'indicateurs décrivant un marché du travail moins tendu, qui pourraient persuader la Banque d'Angleterre de maintenir son taux directeur tandis que le dollar canadien fléchissait dans la foulée d'un léger repli de l'inflation.

Vers 19H30 GMT, la devise britannique se repliait de 0,43% face à l'euro, à 86,80 pence, et de 0,25% face au billet vert, à 1,2187 dollar.

"Le marché du travail est un facteur clé pour la politique monétaire britannique. Et si l'inflation reste tenace, le marché du travail en revanche se détend et cela arrive au Royaume-Uni plus rapidement que dans les autres marchés", a expliqué à l'AFP Aroop Chatterjee, directeur pour la macro-stratégie du marché des changes à Wells Fargo.

La croissance des salaires (hors bonus) au Royaume Uni a atteint 7,8% entre juin et août -- moins qu'attendu --, tandis que le nombre d'emplois à pourvoir continue à reculer, à 988.000 pour juillet à septembre, soit 43.000 personnes de moins qu'au deuxième trimestre.

"Les signes indiquant que la croissance des salaires s'essouffle devraient persuader le MPC (le Comité de politique monétaire, NDLR) de maintenir à nouveau le taux directeur à 5,25 % le mois prochain", a estimé Samuel Tombs, analyste chez Pantheon MacroEconomics.

Même son de cloche à Wells Fargo où Aroop Chatterjee juge que "le marché extrapole et s'attend désormais à ce que la Banque d'Angleterre (BOE) observe un statu quo sur les taux".

Ces considérations rendent les perspectives de rémunération de la livre moins attractives pour les investisseurs que celles du dollar, alors que la Réserve fédérale a laissé entendre qu'elle pourrait procéder à une nouvelle hausse de ses taux directeurs d'ici à la fin de l'année.

Le dollar canadien connaissait "un jour difficile", a relevé Christopher Vecchio de Tastylive, alors que la devise canadienne perdait 0,21% par rapport au dollar à 1,3639 dollar canadien.

"L'inflation au Canada est ressortie plus faible que prévue", a-t-il souligné. Elle a en effet ralentit à 3,8% en septembre sur un an, contre 4% le mois d'avant.

"Cela plaide pour un ralentissement de l'économie au Canada et à la marge, le marché réalise en fait que la Banque du Canada en a peut-être fini avec les hausses de taux et que la prochaine étape sera peut-être un abaissement des taux", a noté Aroop Chatterjee.

Le dollar américain de son côté a oscillé avec modération entre le vert et le rouge. Le billet vert a brièvement réagi en hausse à la forte progression des ventes au détail en septembre (+0,7%) qui a fait grimper les taux obligataires. Il s'est ensuite replié un peu, notamment après un nouvel échec à la Chambre des représentants américaine pour l'élection d'un leader de sa majorité républicaine, a souligné Christopher Vecchio.

A 19H30 GMT, le billet vert perdait 0,18% face à l'euro à 1,0579 dollar.

Le shekel continuait de pâtir du conflit entre Israël et le Hamas, mais la devise israélienne se stabilisait mardi à 4,0166 dollars (-0,07%), après être tombée plus tôt en séance à 4,0329 shekels pour un dollar, un nouveau plus bas depuis huit ans et demi.

