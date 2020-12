La livre recule avant un week-end de négociations entre Londres et Bruxelles

La livre britannique reculait vendredi face à l'euro et au dollar, les cambistes délaissant la monnaie qui avait grimpé cette semaine avec la poursuite des négociations sur un accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Vers 16H20 GMT (17H20 à Paris), la livre cédait 0,45% face à l'euro, à 90,71 pence pour un euro, et 0,61% face au dollar, à 1,3482 dollar pour une livre.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a jugé vendredi "difficiles" les négociations post-Brexit avec l'Union européenne et a déclaré attendre des concessions de Bruxelles.

La veille, les chefs des groupes politiques au Parlement européen ont averti que s'ils ne recevaient pas le texte d'un accord d'ici à "dimanche minuit", ils ne pourraient pas le ratifier à temps.

La livre reculait, mais plusieurs analystes soulignaient la réaction limitée de la monnaie britannique comparée à l'ampleur des dégâts qu'une sortie du marché unique sans accord aurait sur l'économie du Royaume-Uni.

"Il y a clairement une lassitude du marché qui estime que ces déclarations ne sont que des effets de manche", estime Derek Halpenny, jugeant que les cambistes misent plutôt sur des négociations poursuivies jusqu'à la fin de l'année.

Par ailleurs, Gertjan Vlieghe, un membre de la Banque d'Angleterre (BoE), a affirmé que si l'institut devait doper l'économie britannique à tout prix, "il faudrait une combinaison de rachats d'actifs et probablement des taux plus bas", estimant que des taux d'intérêts négatifs étaient "un risque que je serais prêt à prendre".

Après avoir évoqué la question de fixer un taux directeur négatif en septembre, le Comité monétaire de la BoE n'a pas mentionné le sujet jeudi lors de sa dernière réunion de l'année, gardant son taux à 0,1%, un plus bas historique.

Sur la semaine, la livre s'inscrivait en hausse de 1,06% face à l'euro et de 2,09% face au dollar.

Le billet vert, qui avait atteint jeudi son plus bas niveau depuis deux ans et demi face à l'euro et d'autres grandes monnaies, se redressait légèrement vendredi (+0,32% à 1,2229 dollar pour un euro), alors que le Congrès américain peine à s'accorder sur un plan de soutien à l'économie face à la pandémie de Covid-19.

"Il y a une thématique commune des deux côtés de l'Atlantique: le temps commence à manquer", a résumé Han Tan, analyste chez FXTM.

Les investisseurs délaissent donc les actifs à risque pour privilégier le dollar, valeur refuge.

Une prudence décuplée par les fêtes qui approchent, estime Stephen Innes, analyste chez Axi: "ce pourrait être la dernière séance de l'année avec des volumes d'échanges importants".

En fin d'année, les investisseurs institutionnels s'éloignent de leurs consoles et les échanges manquent de liquidité, ce qui peut provoquer des mouvements de prix importants.

