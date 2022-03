La livre recule après une Banque d'Angleterre prudente

La livre britannique reculait jeudi face au dollar malgré une hausse du taux de la Banque d'Angleterre, qui a signalé un resserrement monétaire à venir moins radical que celui envisagé par la Réserve fédérale américaine la veille.

Vers 14H35 GMT (15H35 à Paris), la livre britannique cédait 0,22% à 1,3120 dollar pour une livre.

La Banque d'Angleterre (BoE) comme la Réserve fédérale (Fed) ont relevé leurs taux dans les dernières 24 heures, mais les cambistes favorisaient clairement le billet vert.

La majorité des responsables de la Fed voient les taux grimper jusqu'à 1,75-2,00% fin 2022. Soit sept hausses d'un quart de point.

Au contraire, la BoE s'est contentée d'estimer qu'un "resserrement supplémentaire modeste serait probablement nécessaire".

"C'est la manière qu'a le Comité de politique monétaire de dire aux marchés qu'ils sont allés trop loin en prévoyant un taux à 2% à la fin de l'année", contre 0,75% actuellement, commente Daniel Vernazza, analyste chez UniCredit.

"Il faut aussi remarquer que la livre, comme les autres devises européennes, sont plus exposées que les Etats-Unis à une montée en puissance de la guerre en Ukraine, et des effets qu'elle produirait sur la croissance et l'inflation", préviennent les analystes de Capital Economics.

La hausse des prix des matières premières produites en Ukraine et en Russie pourrait à la fois peser sur la croissance et doper l'inflation pour les pays importateurs.

Les investisseurs garderont un oeil vendredi matin sur la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon, même si "aucun changement n'est prévu", prévient Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank.

Le Japon est confronté à une inflation bien moindre qu'aux Etats-Unis et en Europe, et la politique monétaire reste extrêmement accommodante.

Conséquence, le yen a atteint la veille 119,12 yens pour un dollar, un niveau plus vu depuis janvier 2016, et se stabilisait jeudi (+0,01% à 118,72 yens).

