La livre rebondit dans un marché fébrile, le yen au plus bas en 24 ans

La livre sterling rebondissait fortement mercredi dans un marché fébrile, soutenue par des spéculations de presse selon lesquelles la Banque d'Angleterre étendrait son intervention sur le marché de la dette britannique, malgré les dénégations répétées de l'institution monétaire.

La devise britannique grimpait de 0,85% à 1,1061 dollar et de 0,84% face à l'euro à 87,77 pence vers 10H50 GMT (12H50 à Paris).

Le taux d'emprunt à 30 ans de l'Etat britannique, dont la flambée à un sommet depuis 1998 à 5,14% avait provoqué une action de la Banque d'Angleterre fin septembre, est monté mercredi à 5,06%.

Les taux d'emprunt à long terme de l'Etat britannique s'envolent depuis fin septembre et un plan budgétaire de Londres massif et non financé, faisant craindre aux investisseurs une sortie de route des finances publiques du Royaume-Uni.

"Les marchés tournoient depuis hier et ce matin, avec des messages qui semblent contradictoires de la Banque d'Angleterre", résume Chris Lupoli, analyste chez BNP Paribas Markets.

"Comme la banque (centrale) l'a clairement indiqué dès le départ, ses achats temporaires et ciblés de bons du Trésor prendront fin le 14 octobre", a annoncé la banque dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, le Financial Times citait au contraire des sources anonymes qui affirmaient que la banque centrale avait "indiqué en privé à des banquiers qu'elle pourrait prolonger son programme d'urgence d'achat d'obligations au-delà de la date limite de vendredi" si les conditions de marché l'exigent.

De quoi déstabiliser le marché des changes, la livre regagnant le terrain qu'elle avait perdu face au dollar la veille.

Pour Stephen Innes, analyste chez SPI AM, "les investisseurs hésitent avant les données de l'inflation américaine jeudi".

Pour l'instant, l'économie des Etats-Unis résiste aux hausses des taux de la Réserve fédérale américaine, qui pourrait accélérer le rythme de ce resserrement si l'inflation est plus vivace que prévu.

Face au billet vert, le yen retombait lourdement de 0,42% à son plus bas depuis 24 ans à 146,47 yens.

En septembre, la devise japonaise avait reculé à 145,90 yens, poussant le gouvernement à soutenir la devise.

"Les autorités japonaises ne semblent pas viser un niveau précis pour le yen, c'est plus l'ampleur du mouvement" qui les avait poussé à agir en septembre, estime Lee Hardman, analyste chez MUFG.

"Si le mouvement de vente s'accélère, nous nous attendons à une nouvelle intervention", ajoute-t-il.

