La livre profite d'un regain d'optimisme sur le Brexit et bondit

La livre sterling progressait fortement lundi face aux principales devises, tandis qu'un vent d'optimisme souffle sur la reprise des négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Vers 13H15 GMT (15H15 à Paris), la livre gagnait 0,98% face au billet vert, à 1,2871 dollar, et 0,62% face à la devise européenne, à 90,69 pence pour un euro.

Un peu plus tôt dans la journée, elle avait dépassé 1% de hausse face aux deux devises, ce qui est inhabituel sur le marché des changes, moins volatil que d'autres marchés.

"La livre démarre la semaine du bon pied dans un environnement plus optimiste à propos du Brexit", a commenté Fiona Cincotta, analyste pour City Index.

Pressés par le temps et malgré une confiance ébranlée par le revirement britannique sur le traité du Brexit, le Royaume-Uni et l'UE renouent lundi le dialogue, avec l'espoir qu'un accord sur leur future relation commerciale reste possible.

La semaine doit débuter à la mi-journée par une rencontre à Bruxelles entre le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, et le ministre d'Etat britannique Michael Gove.

Au coeur de ces discussions, le très controversé projet de loi en cours d'examen au Parlement britannique, qui remet en cause certains engagements pris par le Royaume-Uni dans l'accord encadrant son départ de l'UE le 31 janvier dernier.

Si ce texte laisse planer "une ombre sur les discussions", "le fait que l'UE n'a pas encore mis fin aux négociations est encourageant", a expliqué Mme Cincotta.

"Les dernières discussions ont été relativement positives selon David Frost, le négociateur en chef britannique", a renchéri Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Par ailleurs, selon Sebastien Clements, analyste pour OFX, la livre a accru ses gains après que Dave Ramsden, un des responsables de la Banque d'Angleterre, "a écarté la perspective de taux d'intérêt négatifs à court terme".

Une telle hypothèse est devenue de plus en plus probable au fil des semaines et alors que l'institution a annoncé réfléchir concrètement à cette possibilité.

Une nouvelle baisse des taux d'intérêt, jusqu'en territoire négatif, affecte la rémunération de la devise et donc de son attrait auprès des cambistes.

Par ailleurs, l'euro gagnait 0,35% face au billet vers 13H15 GMT, à 1,1672 dollar.

