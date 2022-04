La livre plonge, l'économie britannique inquiète

La livre plongeait vendredi et atteignait un plus bas en un an et demi par rapport au dollar alors que la baisse marquée des ventes au détail en mars au Royaume-Uni inquiète sur la santé de l'économie.

La livre perdait 1,10% à 1,2887 dollar vers 08H50 GMT (10H50 à Paris) et 0,76% par rapport à l'euro à 83,78 pence, pâtissant également des difficultés du Premier ministre britannique Boris Johnson, embourbé dans le scandale des fêtes pendant le confinement.

Les ventes au détail ont reculé de 1,4% en mars, marquant une accélération du repli observé en février (-0,5%), même si elles restent légèrement au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie.

"Cette baisse arrive avant même la révision à la hausse des plafonds des prix de l'énergie en avril", souligne Derek Halpenny, analyste chez MUFG, "ce qui suggère que les dépenses des consommateurs vont rester limitées dans les prochains mois".

"Les chiffres du jour pourraient jouer sur la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre en mai", commente Michael Hewson, analyste chez CMC Markets qui note que "la banque centrale fait face à un choix peu enviable, entre une inflation élevée et le risque créé par des hausses des taux en plein affaiblissement de l'économie".

La frilosité des consommateurs qui commencent à se serrer la ceinture se traduit par un ralentissement de l'activité au Royaume-Uni, d'après l'indice PMI Flash Composite publié jeudi par S&P Global.

Le gouverneur de la Banque Andrew Bailey a reconnu jeudi faire face à "une période de chocs sans précédent" et "chercher un équilibre très délicat".

Sa prudence contraste avec le ton déterminé adopté par Jerome Powell, patron de la Réserve fédérale américaine, qui a affirmé le même jour qu'une hausse des taux d'un demi-point était "sur la table pour la réunion de mai".

"A cela s'ajoute une incertitude politique accrue, avec Boris Johnson sous une nouvelle pression autour du partygate et de possibles nouvelles tensions avec l'Union européenne, le Financial Times affirmant que le gouvernement prépare une loi qui donnerait à l'Irlande du Nord le pouvoir d'ignorer certains aspects du protocole" négocié avec l'UE, ajoute M. Halpenny.

L'euro cédait 0,34% à 1,0797 dollar, également pénalisé par la détermination de M. Powell.

Les cambistes surveilleront par ailleurs le résultat du second tour de la présidentielle française.

"Le marché s'attend à une victoire d'Emmanuel Macron. Si c'est le cas, l'euro pourrait enregistrer des gains, mais l'appétit pour le dollar reste le moteur du marché", prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

