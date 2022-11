La livre perd du terrain face au dollar avant la présentation du budget

La livre a brièvement perdu 1% face au dollar lundi, les investisseurs se montrant nerveux avant la présentation du budget britannique jeudi, quand le billet vert profitait également de commentaires de la Fed réaffirmant sa volonté de combattre l'inflation.

Vers 16H00 GMT (17H00 à Paris), la livre perdait 0,85%, à 1,1728 dollar.

La livre est sous pression "alors que les investisseurs attendent le budget du Chancelier (Jeremy Hunt) jeudi", commente Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

"Les craintes sont de plus en plus vives que Hunt ne resserre trop la politique budgétaire avec des hausses d'impôts et des réductions de dépenses qui prolongent la récession au Royaume-Uni", poursuit-elle.

Le PIB britannique s'est contracté au troisième trimestre et la Banque d'Angleterre s'attend à ce que le pays entre dans une longue période de récession.

Le nouveau budget du gouvernement de Rishi Sunak devrait en outre sonner le retour de l'austérité dans le pays malgré la crise économique.

La devise britannique s'était pourtant fortement redressée (de plus de 13%) depuis son plus bas historique face au dollar atteint fin septembre, après une présentation budgétaire catastrophique de l'ex-Chancelier de l'Echiquier Kwasi Kwarteng.

La baisse de la livre face au dollar était d'autant plus marquée lundi que le billet vert profitait des avertissements venant d'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), Christopher Waller, "selon qui la lutte contre l'inflation est encore un dur combat à mener", ce qui laisse à penser que les hausses de taux d'intérêt pourraient se poursuivre aux Etats-Unis, affirme Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

La devise américaine perdait toutefois du terrain face au yuan, reculant de 0,39% à 7,0690 yuans pour un dollar.

"Nous commençons à voir les prémices d'une reprise du yuan après des semaines de pertes par rapport au dollar américain, alors que les spéculations se poursuivent sur la perspective d'un assouplissement des restrictions sanitaires" très strictes dans le pays, explique Michael Hewson, de CMC Markets.

Vendredi, le pays a annoncé de premiers assouplissements de sa stratégie "zéro Covid", dont une réduction de la quarantaine à l'arrivée pour les voyageurs à destination de la Chine et la fin de l'annulation brutale des vols.

