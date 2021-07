La livre monte, plusieurs mesures sanitaires vont être levées au Royaume-Uni

La livre sterling gagnait du terrain mardi face au dollar et à l'euro, profitant de la fin de plusieurs mesures de distanciation au Royaume-Uni qui pourraient contribuer à la reprise économique britannique.

Vers 09H05 GMT (11H05 à Paris), la livre britannique prenait 0,23% face à l'euro, à 85,50 pence pour un euro, et 0,09% face au dollar, à 1,3857 dollar pour une livre.

Au cours d'une conférence de presse, le Premier ministre Boris Johnson a expliqué lundi soir qu'il comptait lever le 19 juillet l'essentiel des dernières mesures sanitaires liées au coronavirus.

Esquissant un retour à une forme de normalité, Boris Johnson a annoncé que le télétravail ne sera plus recommandé, que les salles de spectacles et les stades pourront ouvrir à pleine capacité et que les discothèques seront autorisées à accueillir du public.

Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades, estime que "l'économie britannique pourrait renouer avec des niveaux d'avant la crise plus vite qu'attendu".

Les cambistes espèrent qu'un retour à la normale de l'économie poussera la Banque d'Angleterre à normaliser sa politique monétaire, ce qui rendrait la livre sterling plus attractive.

Les autres Banques centrales sont également scrutées sur ce sujet: la Fed américaine a entrouvert la porte à une hausse des taux en 2023, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) se montre pour l'instant déterminée à soutenir l'économie aussi longtemps que nécessaire.

"La pression de l'inflation est relativement modérée en zone euro, donc la BCE va probablement prendre son temps", et commencera par réduire son programme de rachats d'actifs avant d'envisager une hausse des taux, prévient You-Na Park-Heger, analyste chez Commerzbank.

L'euro cédait 0,13% face au billet vert à 1,1848 dollar pour un euro.

