La livre monte, le marché prévoit une hausse du taux britannique

La livre britannique montait lundi face au dollar et, dans une moindre mesure, face à l'euro, galvanisée par la perspective d'une nouvelle hausse des taux de la Banque d'Angleterre jeudi.

Vers 09H45 GMT (10H45 à Paris), la livre britannique gagnait 0,24% à 1,3447 dollar. Face à l'euro, elle prenait 0,11% à 83,12 pence pour un euro.

Elle s'approche de son plus haut en près de deux ans atteint mi-janvier à 83,05 pence, un record qu'elle avait atteint après la publication d'une inflation à 5,4% sur un an en décembre, un niveau plus vu depuis mars 1992.

La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE), qui partageront jeudi les résultats de leurs réunions de politique monétaire, devraient confirmer la divergence de leurs stratégies. A en croire les paris des marchés, la BoE devrait en effet remonter à nouveau ses taux pour lutter contre l'inflation, à peine deux mois après avoir été la première banque centrale d'un pays du G7 à le faire depuis le début de la pandémie.

"La forte hausse de l'inflation et l'apaisement des inquiétudes causées par le variant Omicron justifient la hausse des taux de décembre", estiment ainsi les analystes de Barclays, qui prévoient une nouvelle hausse en février pour atteindre 0,5%.

Si la BoE s'en tient à son calendrier fixé l'année dernière, un taux à 0,5% signifierait également qu'elle commencerait à ne pas renouveler les obligations achetées dans le cadre de son programme géant d'assouplissement quantitatif (ou quantitatif easing, QE) quand elles arrivent à expiration.

"Ce serait la toute première fois que la Banque s'engagerait dans un resserrement de son bilan, depuis le début du programme de QE il y a plus d'une décennie", insiste Sanjay Raha, analyste chez Deutsche Bank.

Le programme de rachats d'actifs de la BoE représente actuellement 895 milliards de livres.

Certains analystes estiment cependant que, même si une hausse est probable jeudi, la certitude du marché sur le sujet n'est pas justifiée.

"Le Comité n'a pas relevé ses taux sur deux réunions consécutives depuis 2004", soulignent les analystes de Pantheon MacroEconomics.

