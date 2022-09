La livre monte, l'inflation ralentit un peu au Royaume-Uni

La livre britannique remontait par rapport au dollar mercredi après son plongeon de la veille, une inflation qui ralentit mais reste très élevée au Royaume-Uni confirmant les attentes du marché d'une hausse marquée des taux de la Banque d'Angleterre.

Vers 09H50 GMT (11H50 à Paris), la livre gagnait 0,48% à 1,1548 dollar.

L'inflation a légèrement ralenti en août au Royaume-Uni, à 9,9% sur un an contre 10,1% un mois plus tôt, en ligne avec les prévisions de la Banque d'Angleterre (BoE), mais reste à un plus haut depuis 40 ans.

Pour lutter contre cette inflation élevée, l'institution monétaire, qui a reporté sa réunion d'une semaine au 22 septembre en raison des funérailles royales, devrait poursuivre sa politique de relèvement rapide de son taux directeur.

Outre-Atlantique, l'inflation persistante elle aussi avait fait grimper le dollar mardi, même s'il peine pour l'instant à renouer avec ses records des dernières semaines face aux grandes devises européennes.

Aux Etats-Unis, "des taux qui montent toujours plus haut et un atterrissage dans la douleur de l'économie est probable, mais pas pour tout de suite", estime Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Selon lui, il est désormais plus crédible de voir "les paires euro-dollar et livre-dollar s'engager dans une période de mouvements brusques, mais limités à une fourchette étroite, que de voir une nouvelle tendance s'installer".

Jane Foley, analyste chez Rabobank, s'attend pour sa part à ce que le dollar "reste soutenu pour plusieurs mois, le message agressif de la Fed galvanisant l'attrait du billet vert comme valeur refuge".

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

09H50 GMT 21H00 GMT