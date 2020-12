La livre monte face à un dollar affaibli

La livre montait pour la seconde séance consécutive face à l'euro et au dollar, profitant de l'optimisme des cambistes sur les négociations entre Londres et Bruxelles et de la faiblesse du billet vert avant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 16H35 GMT (17H35 à Paris), la livre gagnait 0,72% face à l'euro à 90,49 pence pour un euro, et 0,79% face au dollar, à 1,3430 dollar pour une livre.

La monnaie britannique avait commencé la séance de mardi en berne, affectée par les mauvais chiffres de l'emploi publiés dans la matinée.

Le taux de chômage au Royaume-Uni, à 4,9% sur les trois mois achevés fin octobre, s'inscrit en légère hausse par rapport à septembre et en nette hausse sur un an.

Mais la livre est repartie en hausse en cours de séance.

"Les cambistes continuent de profiter des baisses de la livre face au dollar pour en acheter, cela indique que les investisseurs ne vont pas miser sur une absence d'accord tant qu'il n'y aura pas d'éléments plus concrets d'y croire", a expliqué Stephen Innes, analyste chez Axi.

Alors que la fin de la période de transition post-Brexit approche à grands pas, les négociations entre Bruxelles et Londres ont été à nouveau prolongées.

Selon des sources européennes, des progrès ont été faits sur certaines des questions litigieuses, comme celle des conditions de concurrence équitable, mais le sujet hypersensible de la pêche reste un obstacle.

Mais Shreyas Gopal, analyste chez Deutsche Bank, estime qu'avec les récentes avancées, "le marché devrait à nouveau miser sur un accord comme scénario le plus probable, sans se soucier des derniers remous causés par la pêche".

Outre-Atlantique, le Dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes devises, évoluait proche de ses plus bas en deux ans et demi.

Des élus démocrates et républicains du Congrès ont présenté lundi une proposition commune de plan d'aide économique aux Américains affectés par la crise provoquée par la pandémie de Covid-19.

Mais "la taille du plan de relance a fondu depuis l'élection présidentielle, quand les démocrates voulaient mettre 2.000 milliards de dollars sur la table", a remarqué Lee Hardman, analyste chez MUFG, qui juge que ce soutien revu à la baisse "pourrait pousser la Fed à garder sa politique monétaire souple encore plus longtemps".

La Fed se réunira mardi et mercredi et pourrait agir sur les marchés obligataires pour éviter une hausse des taux à long terme, ce qui pèserait sur l'attractivité du dollar.

---------------------------------

js/jbo/esp