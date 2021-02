La livre monte encore, le déconfinement britannique se profile

La livre poursuivait son progrès face à l'euro et au dollar mercredi, dopée par l'ambition britannique d'un retour à la normale fin juin.

Vers 20H20 GMT, la livre britannique gagnait 0,09% face au dollar à 1,4125 dollar pour une livre et 0,03% face à l'euro à 86,06 pence pour un euro.

En début de séance asiatique, elle a atteint un plus haut depuis avril 2018 face au dollar à 1,4237 dollar et en un an face à l'euro à 85,41 pence.

"Le Premier ministre Boris Johnson est optimiste sur un retour à la normale pour le 21 juin, et cela renforce la livre britannique malgré des fondamentaux fragiles", ont commenté les analystes de Sucden.

Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie de Covid-19, et son économie déjà endommagée en 2020 souffre d'un confinement débuté en janvier.

Mais avec une campagne de vaccination rapide, le pays vise une réouverture progressive à partir de mars.

"Cette amélioration des perspectives, pour un pays qui jusqu'à récemment était accablé par le Brexit et une réponse parfois désordonnée face à la pandémie, entraîne d'importants flux de capitaux vers les actifs britanniques, qui sont à l'origine de la vitalité actuelle de la livre", complète Ricardo Evangelisa, analyste chez ActivTrades.

Cet optimisme permet à la Banque d'Angleterre (BoE) d'adopter un ton prudent, et les cambistes ne s'attendent plus à ce que l'institution adopte un taux négatif, mesure qui rendrait coûteux le fait de posséder des devises.

A l'inverse, le président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell a réitéré mercredi, au second jour d'une audition parlementaire, que son institution allait maintenir sa politique accommodante de soutien à l'économie: des taux d'intérêt quasi nuls et des achats d'actifs à hauteur de 120 milliards de dollars par mois pour éviter un assèchement du crédit.

-------------------------------------