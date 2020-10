La livre grimpe de plus de 1,6% face au dollar, proche de son plus haut en six semaines

La livre britannique montait fortement mercredi face à un dollar affaibli, s'approchant de son plus haut en six semaines, portée par l'optimisme des investisseurs sur les avancées des négociations entre le Royaume-Uni et l'UE sur un accord commercial post-Brexit.

Vers 19H15 GMT (21H15 à Paris), la livre gagnait 1,65% à 1,3162 dollar face à la monnaie américaine. Face à la devise européenne, la livre prenait 1,31% à 90,12 pence pour un euro.

Plus tôt en journée, la livre a atteint 1,3177 dollar, son plus haut niveau depuis un mois et demi.

"Les devises étrangères affichent une forme généralisée par rapport au dollar, mais l'artiste hors pair de la journée est la livre sterling", a affirmé Erik Nelson, macro-stratégiste chez Wells Fargo.

"La sur-performance de la livre intervient alors que Le négociateur européen sur le Brexit, Michel Barnier, a laissé entendre qu'un accord avec le Royaume-uni était à portée, ce qui indique que les deux parties pourraient commencer à intensifier les pourparlers", a ajouté l'expert qui reste toutefois prudent.

"Une fois que l'euphorie post-deal va s'estomper, on risque de revenir à la sous-performance économique du Royaume-Uni et à la probabilité d'un nouvel assouplissement de la part de la Banque d'Angleterre", avertit-il.

Le Royaume-Uni s'est dit mercredi "prêt" à reprendre dès jeudi à Londres les négociations commerciales post-Brexit avec l'Union européenne, mettant fin à près d'une semaine de blocage.

La hausse de la monnaie britannique avait débuté avant cette réaction, quand Michel Barnier, s'était dit prêt à rechercher "les compromis nécessaires, de chaque côté".

"La livre a tendance à réagir avec plus d'ampleur aux commentaires de responsables de l'UE qu'à ceux venus du Royaume-Uni, qui sont moins pris au sérieux", a estimé l'analyste Fawad Razaqzada, de Think Markets.

Par ailleurs, une légère accélération de l'inflation britannique, à 0,5% en septembre, a "participé à une hausse surprenante, étant donné que les négociations n'avancent pas beaucoup", a commenté Connor Campbell, analyste chez Spreadex.com.

"La livre profite de la faiblesse du dollar, même si l'optimisme autour des discussions entre le Royaume-Uni et l'UE aident aussi", a remarqué David Madden, analyste chez CMC Markets.

Les cambistes restaient focalisés sur les négociations entre élus américains sur le plan de relance de l'économie aux Etats-Unis, alors que les discussions entre l'administration Trump, les républicains et la cheffe de l'opposition démocrate, Nancy Pelosi se poursuivent.

Alors que les démocrates avaient fixé mardi comme date limite des négociations, "il semblerait que la date soit plus flexible que prévu, et pour l'instant, cela nourrit l'appétit pour le risque", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

