La livre flanche face au dollar dans un marché frileux

La livre britannique souffrait mardi face au dollar, le marché s'inquiétant de la hausse des contaminations au Covid-19, particulièrement élevée au Royaume-Uni.

Un peu après 09H00 GMT (11H00 à Paris), la livre sterling cédait 0,11% face au billet vert à 1,3660 dollar pour une livre, tandis qu'elle se stabilisait face à la monnaie unique européenne (+0,02% à 86,27 pence pour un euro).

En début d'échanges européens, elle a reculé à son plus bas en cinq mois et demi face au dollar, à 1,3627 dollar, et en un mois et demi face à l'euro, à 86,44 pence pour un euro.

Le Royaume-Uni a levé lundi ses dernières restrictions sanitaires, un "Freedom Day" accueilli sans entrain par les marchés alors que les cas positifs se sont multipliés au Royaume-Uni sous l'effet de la propagation du variant Delta.

"Il faut se rappeler que la reprise économique est fragile, la Banque d'Angleterre prévoit des chiffres de l'emploi en baisse avec la fin des mesures gouvernementales d'aide à l'économie en septembre", souligne Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

"Une hausse du nombre d'infections et l'incertitude que cela représente est la dernière chose dont l'économie britannique a besoin", assène-t-il.

De l'autre côté de la Manche, les cambistes attendaient la conférence de presse jeudi de la Banque centrale européenne (BCE), après sa réunion de politique monétaire.

"L'attente d'un message très souple de la BCE sape la monnaie européenne", commentent les analystes de Sucden.

L'euro cédait 0,13% à 1,1785 dollar face au billet vert, après avoir touché la veille un plus bas depuis début avril à 1,1764 dollar pour un euro.

Enfin, l'aversion au risque touchait la cryptomonnaie bitcoin, qui perdait 3,7% à 29.648 dollars, un plus bas depuis mi-juin.

