La livre en hausse, profite d'un regain d'optimisme sur le Brexit

La livre sterling progressait lundi face aux principales devises, tandis qu'un vent d'optimisme souffle sur la reprise des négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), la livre gagnait 0,66% face au billet vert, à 1,2830 dollar, et 0,57% face à la devise européenne, à 90,74 pence pour un euro.

"La livre démarre la semaine du bon pied dans un environnement plus optimiste à propos du Brexit", a commenté Fiona Cincotta, analyste pour City Index.

Pressés par le temps et malgré une confiance ébranlée par le revirement britannique sur le traité du Brexit, le Royaume-Uni et l'UE renouent lundi le dialogue, avec l'espoir qu'un accord sur leur future relation commerciale reste possible.

La semaine débute à la mi-journée par une rencontre à Bruxelles entre le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, et le secrétaire d'Etat britannique, Michael Gove.

Au coeur de ces discussions, le très controversé projet de loi en cours d'examen au Parlement britannique, qui remet en cause certains engagements pris par le Royaume-Uni dans l'accord encadrant son départ de l'UE le 31 janvier dernier.

Si ce texte laisse planer "une ombre sur les discussions", "le fait que l'UE n'a pas encore mis fin aux négociations est encourageant", a expliqué Mme Cincotta.

"Les dernières discussions ont été relativement positives selon David Frost, le négociateur en chef britannique", a renchéri Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Par ailleurs, l'euro gagnait 0,06% face au billet vers 09H00 GMT, à 1,1638 dollar.

La semaine dernière, "la hausse de l'aversion au risque, la chute des marchés boursiers et l'aggravation des chiffres du Covid-19 en Europe ont constitué le contexte idéal pour une importante hausse du billet vert", a rappelé Augustin Doittau, pour Ebury France.

La pandémie de Covid-19 qui a démarré à la fin 2019 en Chine avant de se répandre dans le monde entier a fait plus d'un million de morts, selon un décompte de l'AFP établi lundi à partir de données officielles.

