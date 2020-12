La livre en forte baisse, les négociations post-Brexit patinent

La livre britannique s'inscrivait en forte baisse mercredi face au dollar et à l'euro, pénalisée par le manque d'avancées dans les négociations entre Londres et Bruxelles sur un accord post-Brexit.

Vers 17H05 GMT (18H05 à Paris), la livre reculait de 0,53% face au dollar, à 1,3350 dollar pour une livre, et de 0,69% face à l'euro, à 90,57 pence pour un euro.

Les prochaines heures de discussions entre l'UE et le Royaume-Uni sur leur relation commerciale post-Brexit seront décisives, a affirmé mercredi le négociateur européen Michel Barnier aux Etats membres, sans garantir de résultat positif.

"Nous approchons rapidement du moment où ça passe ou ça casse", a affirmé un diplomate européen à l'issue d'une visioconférence entre le Français et les ambassadeurs de l'UE sur l'état des pourparlers.

"Les négociations s'éternisent", a résumé Neil Wilson, analyste chez Markets.com, qui rappelle que les cambistes continuent de tabler sur un accord. "le couple dollar-livre sera extrêmement réactif à l'annonce officielle", d'un côté comme de l'autre, a-t-il prévenu.

Le billet vert repartait en légère baisse face à l'euro (-0,17% à 1,2090 dollar pour un euro, +0,19% face au yen à 104,52 yens pour un dollar).

La veille, il avait plongé de 1,21% face à l'euro, sa pire journée depuis mars. Il a atteint en cours de séance 1,2108 dollar, son plus bas niveau depuis avril 2018.

Le dollar, valeur refuge, recule face à l'appétit des marchés pour le risque. Il est également lesté par les mesures d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"L'euro est désormais au dessus de 1,20 dollar, ce qui risque d'être une cause de maux de tête pour la Banque centrale européenne, étant donné que l'inflation est presque nulle en zone euro" et que l'euro a gagné plus de 7,5% face au dollar en 2020, a souligné Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

"C'est un risque de déflation sur les prix et cela va augmenter la pression sur la présidente de la BCE Christine Lagarde", a-t-il ajouté.

La BCE doit se réunir le 10 décembre pour sa dernière réunion de l'année.

