La livre en forte baisse, le dollar décline face à l'euro

La livre britannique s'est inscrite en forte baisse mercredi face au dollar et à l'euro, pénalisée par le manque d'avancées dans les négociations sur un accord post-Brexit tandis que le billet vert a continué de faiblir.

Vers 19H45 GMT, la livre reculait de 0,42% face au dollar, à 1,3364 dollar pour une livre, et de 0,66% face à l'euro, à 90,53 pence pour un euro.

"La livre sterling a chuté de ses plus hauts en trois mois après que les derniers développements du Brexit ont réintroduit des doutes sur la capacité du Royaume-Uni et de l'Union Européenne à parvenir à un accord commercial", a indiqué Joe Manimbo de Western Union.

Les négociations sur l'accord commercial de l'après-Brexit "étant considérées comme proches d'une fin décisive, la livre pourrait être exposée à un risque accru de volatilité au cours des heures et des jours à venir", a-t-il prévenu.

Mercredi le négociateur européen Michel Barnier a averti que les prochaines discussions seraient en effet décisives sans garantir de résultat positif à un mois de la fin de période de transition post-Brexit.

"Nous approchons rapidement du moment où ça passe ou ça casse", a affirmé un diplomate européen à l'issue d'une visioconférence entre le Français et les ambassadeurs de l'UE sur l'état des pourparlers.

"Les négociations s'éternisent", a résumé Neil Wilson, analyste chez Markets.com, qui rappelle que les cambistes continuent de tabler sur un accord. "Le couple dollar-livre sera extrêmement réactif à l'annonce officielle", d'un côté comme de l'autre, a-t-il prévenu.

Le billet vert est reparti en baisse face à l'euro, perdant 0,23% à 1,2099 dollar pour un euro. Le dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes monnaies, évoluait pour sa part à son plus bas depuis avril 2018.

La veille, la devise américaine avait plongé de 1,21% face à la monnaie européenne, sa pire journée depuis mars. En cours de séance mercredi, le billet vert a atteint, 1,2108 dollar, son plus bas niveau depuis deux ans et demi.

Le dollar, valeur refuge, recule face à l'appétit des marchés pour le risque. Il est également lesté par les mesures d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"L'euro est désormais au-dessus de 1,20 dollar, ce qui risque d'être une cause de maux de tête pour la Banque centrale européenne, étant donné que l'inflation est presque nulle en zone euro" et que l'euro a gagné plus de 7,5% face au dollar en 2020, a souligné Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

