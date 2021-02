La livre dépasse 1,40 dollar pour la première fois depuis près de trois ans

La livre britannique est repassée vendredi au dessus du seuil symbolique de 1,40 dollar, galvanisée depuis le début de l'année par une campagne de vaccination rapide au Royaume-Uni et par la conclusion fin 2020 d'un accord commercial post-Brexit avec l'UE.

A 1,4010 dollar pour une livre vers 20H00 GMT, la monnaie britannique n'avait pas atteint un tel niveau face au billet vert depuis fin avril 2018.

"Il n'y avait pas d'information vendredi pour expliquer la surperformance de la livre, mais les thèmes restent les mêmes depuis le début de l'année: pas de conséquences extrêmes du Brexit, des vaccinations à vitesse grand V et une croissance satisfaisante fin 2020", énumère Stephen Innes, analyste chez Axi.

Depuis le 24 décembre et la conclusion in extremis d'un accord commercial, la livre s'apprécie de 3,7% face au dollar et de 4,1% face à l'euro.

Le pays est également le plus endeuillé d'Europe par la pandémie de Covid-19, et le variant britannique a poussé les autorités à débuter un long confinement de l'Angleterre à la fin de l'année.

Ce cocktail explosif pour l'économie britannique aurait pu pousser la Banque d'Angleterre (BoE) à adopter un taux directeur négatif pour la première fois de son histoire, ce qui aurait pesé sur la livre sterling.

Mais depuis, cette perspective s'est éloignée. Alors que le dollar souffre au contraire de la possibilité d'un retour de l'inflation aux Etats-Unis, la livre s'approche peu à peu de son plus haut d'avril 2018 à 1,4377 dollar pour une livre.

"C'est un seuil important car c'est son plus haut niveau depuis le référendum sur le Brexit" de 2016, qui avait conduit à un plongeon de la monnaie britannique, rappelle Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Pour Joe Manimbo de Western Union, le recul du dollar en fin de semaine après des demandes d'allocations chômage plus fortes que prévu aux Etats-Unis "a aussi donné de la force à l'euro et à la livre qui a crevé le plafond".

Le bitcoin, dont la flambée a porté la valeur de l'ensemble de cette cryptomonnaie à plus de 1.000 milliards de dollars vendredi, ne cessait de progresser à un nouveau plus haut historique à 55.182,75 dollars contre 52.037,52 dollars, la veille.

