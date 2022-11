La livre creuse ses pertes et dégringole de 2% face au dollar

La livre s'effondrait jeudi de 2% face au dollar et chutait de plus de 1% face à l'euro, souffrant du ton plus accommodant de la Banque d'Angleterre malgré la décision de l'institution de relever ses taux directeur de 0,75 point.

La livre dégringolait de 2,05% à 1,1158 dollar vers 13H00 GMT (14H00 à Paris), son plus bas en près de deux semaines. Elle cédait 1,23% face à l'euro, à 87,25 pence.