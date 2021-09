La livre chute de 1% face au dollar, rattrapée par les pénuries au Royaume-Uni

La livre sterling abandonnait mardi plus de 1% par rapport au dollar et tombait à son plus bas niveau depuis janvier, refroidie par les problèmes de pénuries de travailleurs, de biens et d'essence qui s'aggravent au Royaume-Uni et menacent la reprise britannique.

Vers 13H40 GMT (15H40 à Paris), la livre sterling chutait de 1,13% à 1,3543 dollar, peu après être tombée à 1,3531 dollar, au plus bas depuis le 18 janvier.

Face à l'euro, elle cédait dans le même temps 0,97% à 86,21 pence pour un euro, après avoir temporairement perdu plus de 1%.

La livre "a fini par réagir au sentiment négatif qui pèse sur l'économie britannique" et qui s'est accentué ces dernières jours, explique à l'AFP Gaétan Peroux, analyste de la banque suisse UBS.

Le cambiste évoque les images des longues files d'attente devant les stations-service du pays à cause d'une pénurie de chauffeurs-routiers, symbole des dégâts combinés de la pandémie et du Brexit.

"Même si la panique des achats de carburant cesse d'ici la fin de la semaine, comme le gouvernement et l'industrie l'espèrent, les problèmes d'approvisionnement plus structurels du Royaume-Uni subsisteront", préviennent les analystes de Deutsche Bank.

La livre sterling est également plombée par les propos du gouverneur de la Banque d'Angleterre "qui a averti que l'économie britannique est confrontée à des vents contraires", estime Fawad Razaqzada, analyste de Thinkmarkets.

"J'ai déjà comparé le rôle de la politique économique à celui d'un pont qui doit nous permettre de traverser l'ère du Covid. Nous sommes toujours sur ce pont", a expliqué le gouverneur Andrew Bailey dans un discours dont le texte a été partagé lundi soir.

