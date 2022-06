La livre chute après la BoE, le dollar toujours en hausse

La livre a brièvement plongé de 1% face au dollar avant de se reprendre, à la suite de l'annonce de la Banque d'Angleterre (BoE) d'une cinquième hausse consécutive de son taux directeur à 1,25% et d'une inflation britannique qui devrait grimper à 11%.

Vers 11H45 GMT (13H45 à Paris), la livre cédait 0,24% à 1,2150 dollar.

La BoE n'a pas décidé d'augmenter ses taux de plus de 0,25 point, mais "sera particulièrement attentive aux indications de pressions inflationnistes persistantes, et répondra si nécessaire avec force", promet-elle dans les minutes de sa réunion.

La BoE table pourtant désormais sur un pic d'inflation à "plus de 11%" en octobre, alors qu'elle avait déjà grimpé à 9% en avril, un record depuis 40 ans.

Face à ces pressions inflationnistes persistantes, "pourquoi ne pas augmenter plus agressivement maintenant" les taux directeurs, interroge Fawad Razaqzada, analyste chez City Index et Forex.com, qui voit dans cette décision un endommagement de la crédibilité de la banque centrale.

"D'autres banques centrales ont été plus agressives dans leur lutte contre l'inflation", souligne-t-il.

Le dollar profite en effet du ton bien plus déterminé de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a décidé mercredi de relever ses taux de 0,75 point de pourcentage pour juguler l'inflation.

Il s'agit de la plus forte hausse de taux depuis 1994.

Cette hausse "est inhabituellement importante", a souligné le président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence de presse, indiquant également qu'une hausse de cette ampleur resterait rare.

"Dans l'ensemble, le plan de la Fed de resserrer sa politique plus tôt que prévu et de viser un taux final plus élevé devrait soutenir le dollar mais ne constituent pas un élément suffisant pour faire monter les cours", commente Lee Hardman, analyste chez MUFG.

L'euro perdait 0,41% à 1,0400 dollar.

La banque centrale suisse a également resserré jeudi sa politique monétaire pour la première fois depuis 2015, en relevant son taux directeur d'un demi point tout en le maintenant en terrain négatif à -0,25%.

Le franc suisse gagnait près de 1,4% face au dollar à 0,9807 franc pour un dollar.

La semaine des banquiers centraux se poursuivra avec la décision de la Banque du Japon vendredi.

Alors que le yen a touché mercredi un nouveau plus bas depuis 1998 à 135,59 yens pour un dollar, ce qui fragilise le pouvoir d'achat des ménages, la politique monétaire ultra-souple de la BoJ est de moins en moins consensuelle.

Le yen montait de 0,82% à 132,74 yens pour un dollar.

