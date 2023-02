La livre chute après l'inflation britannique et les ventes au détail américaines

La livre dégringolait mercredi face au dollar après un nouveau recul de l'inflation au Royaume-Uni tandis qu'aux Etats-Unis, les ventes au détail ont rebondi en janvier, ce qui pourrait faire diverger les politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique.

Vers 12H50 GMT (13H50 à Paris), la livre cédait 1,50% à 1,1990 dollar et 0,87% à 88,98 pence pour un euro.

L'inflation a ralenti à 10,1% en janvier sur un an au Royaume-Uni, selon l'indice des prix à la consommation CPI publié dans la matinée.

Pour le marché des changes, la question est de savoir dans quelle mesure la Banque d'Angleterre (BoE), qui a remonté ses taux lors de ses dix dernières réunions, va devoir poursuivre son resserrement monétaire pour lutter contre l'inflation.

Lors de sa dernière réunion, la Banque a indiqué que si l'inflation continuait de reculer, elle pourrait cesser ses hausses de taux.

Le marché s'attend actuellement à une ou deux hausses de taux de 0,25 point de pourcentage avant l'été, et à une possible première baisse dès la fin de l'année.

"Cela serait moins que ce que les investisseurs attendent de la Réserve fédérale (Fed) américaine et de la Banque centrale européenne (BCE), et cela pourrait peser sur la livre à court terme", prévient M. Ryan.

D'autant plus que l'activité économique américaine, elle, montre peu de signes de faiblesse: les ventes au détail ont rebondi plus qu'attendu en janvier aux Etats-Unis, enregistrant même leur plus forte hausse depuis près de deux ans.

"Les prévisions de récession américaine en 2023 qui étaient omniprésentes paraissent de plus en plus erronées", commente Matthew Weller, analyste chez Forex.com.

L'idée que l'économie américaine était à bout de souffle et que la Fed allait pouvoir lever le pied avait pesé sur le dollar fin 2022 et en janvier, l'amenant au début du mois à passer le cap de 1,10 dollar pour un euro pour la première fois depuis avril.

Depuis, le billet vert a repris du poil de la bête et montait jeudi de 0,63% à 1,0670 dollar pour un euro.

