La livre célèbre le nouveau Premier ministre britannique, le dollar dégringole

La livre s'envolait mardi face à l'euro et au dollar, dopée par la prise de fonction du nouveau premier ministre Rishi Sunak, en qui les marchés font confiance pour aider le Royaume-Uni à affronter la crise économique actuelle.

Vers 14H40 GMT (16H40 à Paris), la livre sterling s'envolait de 1,79% à 1,1480 dollar, et grimpait de 1,03% face à la monnaie unique, à 87,10 pence pour un euro.

Signe que l'arrivée de Rishi Sunak à Downing Street rassure les investisseurs, le rendement des obligations d'Etat se repliait très rapidement : le taux des bons à 30 ans reculait notamment à 3,64%.

Après un projet budgétaire désastreux de la précédente et éphémère première ministre Liz Truss, ils avaient bondi au-dessus de 5%, au plus haut depuis vingt ans, faisant craindre une spirale négative et forçant la Banque d'Angleterre à intervenir.

Les marchés "font confiance aux leaders prudents sur le plan financier", résume Fiona Cincotta, analyste pour City Index.

Chargé par le roi Charles III de former un gouvernement, le dirigeant conservateur, qui a commencé sa carrière chez Goldman Sachs ou chez des fonds d'investissement, a averti mardi le Royaume-Uni des "décisions difficiles" qui s'annoncent, laissant attendre un recadrage budgétaire.

L'ancien ministre des Finances "a une tâche gigantesque devant lui alors qu'il s'attaque à la crise économique à laquelle le Royaume-Uni et son parti politique très divisé sont confrontés", affirme Mme Cincotta.

"Une partie de l'incertitude politique s'est dissipée, ce qui a contribué à relancer la demande pour les actifs britanniques en difficulté, comme la livre", explique Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor.

- Le dollar en déroute -

La devise britannique comme l'euro profitaient par ailleurs de la dégringolade du dollar face aux autres devises, après un indicateur défavorable sur l'immobilier aux Etats-Unis.

L'euro montait ainsi de 0,75% à 0,9948 dollar, après avoir brièvement pris plus de 1% et touché 0,9976 dollar, se rapprochant de la parité avec le billet vert.

Le recul du dollar bénéficie aux "actifs à risque (qui) gagnent encore du terrain", explique Joshua Mahony, analyste chez IG.

La monnaie unique était aussi poussée par un possible prochain tour de vis monétaire de la Banque centrale européenne jeudi.

Du côté de la Chine, le yuan profitait également de la chute du billet vert et regagnait un peu de terrain après avoir dégringolé dans la foulée de la reconduction du président Xi Jinping.

Le yuan onshore, qui s'échange sur le marché intérieur chinois, reculait de 0,06% face au dollar, à 7,2675 yuans, effaçant presque totalement ses pertes après être tombé jusqu'à 7,3093 yuans pour un dollar, son plus bas niveau depuis décembre 2007.

Le yuan offshore, qui circule en dehors de Chine continentale et qui est échangé de manière plus libre que sur le marché intérieur, se stabilisait à 7,3130 yuans pour un dollar, après avoir sombré jusqu'à 7,3749 yuans pour un dollar, nouveau plus bas depuis 2010 et l'ouverture des échanges de cette forme de la devise chinoise.

Cette "déroute" s'expliquait selon Guillaume Dejean, analyste de Western Union, par "un mouvement de panique général" après la reconduction de Xi Jinping lors du congrès du Parti communiste chinois, pour un troisième mandat de 5 ans.

"Le maintien par ailleurs d'une politique sanitaire stricte basée sur une tolérance zéro face au Covid" reste aussi un sujet d'inquiétude pour les investisseurs étrangers, poursuit-il.

Cours de mardi Cours de lundi

--------------------------------

14H40 GMT 11H00 GMT