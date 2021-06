La livre britannique recule, la rouverture complète du Royaume-Uni en question

La livre britannique reculait mardi face à l'euro et au dollar, souffrant du nombre en hausse de cas de Covid-19 au Royaume-Uni qui pourrait pousser le gouvernement à retarder l'allégement des mesures prises pour contrer la pandémie.

Vers 09H10 GMT (11H10 à Paris), la livre reculait de 0,28% face au dollar à 1,4144 dollar pour une livre et de 0,14% face à l'euro à 86,07 pence pour un euro.

Après un long et strict confinement hivernal, le Royaume-Uni a connu une amélioration sanitaire qui lui a permis d'alléger les restrictions, mais il est actuellement confronté à une hausse du nombre des cas, largement imputée à la propagation du variant Delta, d'abord apparu en Inde.

Le nombre de cas positifs a atteint 5.683 personnes lundi, très loin des sommets atteints en début d'année mais en nette hausse, et la pression augmente sur le Premier ministre Boris Johnson pour qu'il ralentisse le déconfinement, pour l'instant prévu le 21 juin.

Ce possible report "suscite l'incertitude sur les marchés et entraîne la faiblesse de la livre", a commenté Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades. En début d'année, la campagne de vaccination plus rapide au Royaume-Uni qu'en Europe continentale avait participé à la vigueur de la livre.

"J'ai du mal à croire que deux semaines de confinement partiel feront une telle différence sur le marché", note Kit Juckes, analyste chez Société Générale, qui souligne cependant que les investisseurs liquident peut-être leurs paris à la baisse sur l'euro et le dollar, avant des données importantes aux Etats-Unis et la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Aux Etats-Unis, les cambistes prendront connaissance jeudi de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour mai, un indicateur important bien qu'il ne serve pas de référence à la Réserve fédérale (Fed) pour prendre la mesure de l'inflation.

Vendredi, l'université du Michigan livrera son estimation préliminaire pour la confiance des consommateurs en juin.

---------------------------------

js/bp/els