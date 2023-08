La livre britannique perd du terrain avant la BoE

La livre britannique flanchait face au dollar et à l'euro jeudi, malgré une nouvelle hausse de taux de la Banque d'Angleterre attendue dans la journée, le marché anticipant un resserrement monétaire plus modeste que précédemment anticipé.

Vers 09H40 GMT (11H40 à Paris), la devise britannique perdait 0,31% face au billet vert, à 1,2671 dollar pour une livre, et baissait de 0,21% face à l'euro à 86,23 pence pour un euro.

La Banque d'Angleterre devrait relever son taux lors de sa réunion de politique monétaire jeudi pour la 14e fois consécutive pour tenter d'endiguer l'inflation britannique.

Cependant, les investisseurs "sont moins confiants que la BoE va procéder à une hausse de 0,50 point de pourcentage", affirme Lee Hardman, analyste chez MUFG, précisant que le marché s'attend désormais à une hausse de 0,25 point.

La devise britannique avait déjà perdu "un certain élan à la hausse ces dernières semaines", après la publication des chiffres sur l'inflation au Royaume-Uni et "du dernier rapport sur le marché du travail (...) qui ont contribué à atténuer les attentes de hausses de taux plus agressives de la BoE", explique-t-il.

L'inflation a en effet nettement ralenti en juin, à 7,9% sur un an contre 8,7% en mai, mais reste la plus élevée des pays du G7.

La livre sterling est aussi pénalisée à plus long terme par "l'impact négatif sur les perspectives de croissance du Royaume-Uni lié à un nouveau resserrement" monétaire, affirme James Harte, analyste chez TickMill.

"Bien que la banque pourrait s'abstenir d'une hausse plus importante aujourd'hui, elle est certainement susceptible de laisser la porte ouverte à un nouveau resserrement, ce qui devrait maintenir la livre sous pression" en raison des "craintes de récession", avance-t-il.

