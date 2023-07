La livre britannique au plus haut depuis 15 mois face au dollar

La livre britannique accélérait ses gains mardi face à l'euro et au dollar, les attentes d'une nouvelle hausse des taux directeurs de la Banque d'Angleterre se renforçant après les données sur l'emploi au Royaume-Uni.

Vers 12H45 GMT (14H45 à Paris), la livre prenait 0,21% à 1,2889 dollar et 0,43% à 85,17 pence pour un euro.

Plus tôt dans la séance, la devise britannique a atteint 1,2935 dollar, un plus haut depuis fin avril 2022, et 85,04 pence pour un euro, un record depuis août.

"La livre sterling est en hausse (...) grâce à la dernière série d'indicateurs du marché du travail au Royaume-Uni, qui ont contribué à maintenir les attentes d'un ton +hawkish+ (offensif)" de la Banque d'Angleterre (BoE), affirme James Harte, analyste chez TickMill.

Le taux de chômage est légèrement reparti à la hausse au Royaume-Uni à 4% fin mai, tandis que les salaires ont progressé à un rythme record, dans un contexte d'inflation élevée, selon des données publiées mardi par l'Office national des statistiques (ONS).

"Cette augmentation est une mauvaise nouvelle pour la BoE, car elle indique que les pressions inflationnistes à la hausse restent bien vivantes au Royaume-Uni", poursuit M. Harte.

De quoi conforter le marché que "la BoE est encore loin d'avoir atteint la fin du resserrement de sa politique monétaire" et ainsi soutenir la livre, avance You-Na Park-Heger, analyste chez Commerzbank.

"Les prévisions de hausse des taux de la BoE se sont littéralement envolées au cours des dernières semaines", insiste-t-elle.

Mais selon l'analyste, les hésitations et craintes de l'institution face à un possible "atterrissage brutal de l'économie" devraient limiter les gains de la livre.

Le gouverneur de la BoE Andrew Bailey a répété lundi soir que l'inflation doit revenir à son objectif de 2% lors d'un discours à Mansion House, la résidence officielle du lord-maire de la Cité de Londres.

Il a également ajouté que l'institution s'attend à ce que l'inflation diminue "nettement" au cours du reste de l'année.

"Toutefois, M. Bailey a également admis qu'il faudra voir si la pression sur les prix s'avère plus tenace", souligne You-Na Park-Heger.

L'inflation a en effet atteint des niveaux inédits depuis des décennies au Royaume-Uni fin 2022, et si elle a un peu reflué ces derniers mois elle était encore de 8,7% en mai, soit la plus élevée des pays du G7.

Les propos de M. Bailey "ne semblent pas particulièrement optimistes et reflètent les préoccupations de la BoE qui craint qu'un resserrement monétaire n'exerce une forte pression à la baisse sur l'économie", poursuit l'analyste, qui affirme que "cela suggère que la BoE continuera à agir avec hésitation".

Outre-Atlantique, les cambistes attendent la publication des données sur l'inflation américaine mercredi, qui "pourrait marquer la fin de ce cycle de resserrement (de la Réserve fédérale américaine) si les attentes d'un ralentissement des prix à la consommation se confirment", explique Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

