La livre bondit face au dollar et rattrape ses pertes de la semaine après le PIB

La livre bondissait à nouveau face au dollar vendredi, la révision positive du PIB britannique au deuxième trimestre éloignant les risques immédiats de récession au Royaume-Uni et rassurant un peu des investisseurs inquiets sur la santé de l'économie britannique.

Vers 09H10 GMT (11H10 à Paris), la livre prenait 0,64% à 1,1189 dollar pour une quatrième séance consécutive de hausse, qui éloigne la devise de son plus bas historique atteint lundi à 1,0350 dollar.

Après une semaine volatile, qui a vu la Banque d'Angleterre intervenir sur le marché obligataire et la paire livre-dollar passer de baisses de 1% à des hausses d'une ampleur similaire sur plusieurs séances, la livre retrouve son niveau de vendredi dernier.

Les annonces budgétaires du nouveau gouvernement de Liz Truss, non chiffrées mais qui mettraient à mal les finances britanniques, avaient provoqué un plongeon de la livre, avant les annonces budgétaires de vendredi dernier, dont l'ampleur avait fait plonger la devise.

Dernier indicateur ayant ravivé une livre moribonde, l'économie britannique a enregistré une hausse de 0,2% au deuxième trimestre, selon les données révisées officielles qui tablaient jusqu'à présent sur une légère contraction.

Une différence de taille puisque la Banque d'Angleterre estime que l'économie s'est contractée au troisième trimestre, ce qui aurait signifié que le Royaume-Uni était rentré en récession, selon l'une des définitions techniques classiques.

Les données du jour montrent cependant que l'économie britannique est encore en dessous de son niveau d'avant la pandémie.

Et "le pire est à venir. L'effet d'une inflation qui s'est envolée et maintenant de taux d'emprunts qui bondissent va être complètement intégré dans les données du deuxième semestre", prévient Danni Hewson, analyste chez AJ Bell.

Même diagnostic pessimiste sur l'euro, aussi remonté en fin de semaine et qui prenait vendredi 0,14% à 0,9829 dollar après avoir touché un plus bas en plus de vingt ans mercredi à 0,9536 dollar.

"La volatilité sur les marchés des changes reste élevée, l'Europe est confrontée à une crise énergétique sans précédent et à une incertitude géopolitique croissante sur son flanc oriental, et beaucoup s'attendent à un hiver difficile", note Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

