La livre bondit après des informations de presse sur un revirement de Londres

La livre grimpait jeudi alors que le gouvernement britannique envisagerait de revenir sur son plan budgétaire controversé, selon l'agence Bloomberg qui cite une source anonyme proche du dossier.

Vers 12H20 GMT (14H20 à Paris), la livre bondissait de 1,51% à 1,1277 dollar et de 1,16% par rapport à l'euro à 86,46 pence pour un euro.

Le plan budgétaire de la nouvelle Première ministre Liz Truss est dans le viseur des marchés depuis que l'annonce de mesures coûteuses et non chiffrées avait fait s'envoler le coût de la dette britannique et plonger la livre à son plus bas historique par rapport au dollar.

Selon les informations de Bloomberg, une volte-face est à l'étude dans les bureaux de la Première ministre comme ceux de la Chancellerie, mais aucune décision n'a pour l'instant été prise.

Un porte-parole du gouvernement a affirmé jeudi qu'il n'y aurait pas de nouveaux revirements du gouvernement sur le "mini-budget".

Le rendement des obligations d'Etat reculait, signe d'achats par les investisseurs.

Le taux des bons à 10 ans, qui avait atteint la veille un sommet depuis 2008 à 4,63%, reculait à 4,18%, tandis que celui des bons à 30 ans baissait à 4,52% après avoir dépassé 5% la veille.

"L'ampleur des demi-tours du gouvernement décidera de la force de la reprise de la livre comme de la baisse des taux, mais pour l'instant, c'est prometteur", explique à l'AFP Craig Erlam, analyste chez Oanda.

"La situation change presque d'heure en heure", tempère Paola Binns, gestionnaire de fonds chez RLAM, interrogée par l'AFP. "A court terme, on pourrait avoir un revirement de la Banque d'Angleterre (BoE) ou du gouvernement. Et les marchés doivent prendre ça en compte dans leurs prix", ajoute-t-elle.

Mercredi, des informations du FT, citant des sources anonymes, selon lesquelles la Banque d'Angleterre se tenait prête à étendre son programme de rachat de bons du Trésor à long terme britannique, avait déjà fait temporairement monter la livre, malgré les dénégations répétées de la BoE.