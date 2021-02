La livre bat ses records, le Royaume-Uni se dirige vers un déconfinement

La livre britannique atteignait de nouveaux plus hauts, en près de trois ans face au dollar et en neuf mois face à l'euro, les cambistes misant sur une reprise plus rapide de l'économie au Royaume-Uni grâce à la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), la livre gagnait 0,16% face au dollar à 1,3926 dollar pour une livre, après avoir atteint un plus haut depuis avril 2018 à 1,3952 dollar vers 03H45 GMT.

Face à l'euro, la monnaie britannique a grimpé à son plus haut depuis mai 2020 vers 04H50 GMT à 87,06 pence pour un euro avant d'effacer ses gains (-0,05% à 87,29 pence).

"La faiblesse de l'euro face à la livre s'explique essentiellement par la divergence de rapidité des campagnes de vaccination", a résumé Stephen Innes, analyste chez Axi.

Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, a administré une première dose à 15 millions de personnes.

Les cambistes misent donc sur une reprise rapide de l'économie britannique, contrairement à la zone euro.

"Mais le basculement des attentes, désormais très favorable au Royaume-Uni, sous-estime un peu le potentiel de reprise en zone euro", estime Derek Halpenny, analyste chez MUFG, qui souligne que si le nombre de vaccinés n'augmente pas aussi vite, le taux de personnes contaminées commence à s'améliorer ces dernières semaines.

La livre bénéficie également de la faiblesse du dollar, qui perdait 0,22% face à l'euro, à 1,2156 dollar pour un euro, à un cent de son plus bas en trois semaines à 1,2157 dollar atteint une heure plus tôt.

Le billet vert souffre notamment de l'inquiétude des cambistes sur le plan massif de relance de l'économie américaine de 1.900 milliards de dollars prévu par Joe Biden, qui pourrait entraîner une surchauffe de l'économie et faire monter l'inflation à des niveaux incontrôlables.

"Maintenant que le deuxième procès en destitution de Donald Trump s'est achevé, le Congrès va se concentrer sur le plan de relance, qui pourrait être lancé dès mi-mars", a prévenu Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Le bitcoin a atteint un nouveau plus haut historique et frôlé le seuil des 50.000 dollars à 49.924,46 dollars vers 04H45 GMT, et évoluait en hausse de 2,17% à 49.248,70 dollars.

