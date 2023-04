La livre au plus haut en dix mois face à un dollar affaibli

La livre montait mardi à un sommet en dix mois face au dollar, profitant de perspectives un peu moins grises pour le Royaume-Uni tandis que le billet vert souffre de son statut de valeur refuge.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), la livre prenait 0,48% à 1,2474 dollar après s'être hissée à 1,2481 dollar, un sommet depuis juin 2022.

"La livre est la devise qui fait le mieux des grandes devises depuis le début de l'année", avec une hausse de 3,2% par rapport au dollar et de 1,1% face à l'euro, note Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

Fin 2022, même le gouvernement britannique tablait sur une récession, et le marché s'attendait à ce que la Banque d'Angleterre (BoE) arrête de remonter ses taux plus vite que la Réserve fédérale américaine (Fed).

Mais l'économie du Royaume-Uni s'accroche et les données officielles ont fait état vendredi d'une très légère croissance au quatrième trimestre 2022 (+0,1%), ce qui a profité à la livre.

A l'inverse, "le marché des changes est de plus en plus inquiet de l'état de l'économie américaine", explique You-Na Park-Heger, analyste chez Commerzbank.

L'activité de l'industrie manufacturière aux Etats-Unis s'est à nouveau repliée en mars, selon l'indice ISM paru lundi.

"Si les signaux de refroidissement de l'économie aux Etats-Unis augmentent, le marché pourrait se sentir justifié dans son pari que la banque centrale américaine va commencer à baisser ses taux d'intérêts dans la seconde moitié de l'année", ajoute Mme Park-Heger.

Par ailleurs, le dollar australien cédait 0,61% à 0,6744 dollar américain pour un dollar australien.

La banque centrale du pays, la Banque de réserve d'Australie (RBA), a laissé ses taux inchangés mardi à 3,6%.

"Les commentaires sur les décisions à venir" qui ont suivi la publication de la RBA "sont plus prudents et 3,6% pourrait être un sommet pour le cycle actuel", prévient Gareth Aird, analyste chez CBA.

