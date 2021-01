La livre au plus haut en deux ans et demi face au dollar

La livre britannique poursuivait jeudi sa hausse, atteignant des plus hauts en deux ans et demi face au dollar et en six mois face à l'euro, galvanisée par une campagne de vaccination contre le Covid-19 qui rassure les cambistes.

Vers 10H10 GMT (11H10 à Paris), la livre sterling gagnait 0,57% face au dollar, à 1,3731 dollar pour une livre. Vers 09H25 GMT, elle a touché son plus haut depuis plus de deux ans et demi à 1,3746 dollar.

Face à l'euro, la livre gagnait 0,26% à 88,43 pence pour un euro. Vers 09H25 GMT, elle a atteint un sommet depuis mai 2020 à 88,30 pence.

Alors que le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19 (93.290 morts selon un bilan publié mercredi) et que l'économie doit faire face au choc de la sortie du marché unique européen, la performance de la livre peut surprendre, reconnaît Fawad Razaqzada, analyste chez Think Markets.

"Mais la livre est une des monnaies les plus faibles depuis le référendum du Brexit en 2016, et le risque d'une sortie de l'UE sans accord ne s'est pas matérialisé", rappelle-t-il à l'AFP.

Certains investisseurs craignaient notamment que les chocs auxquels l'économie britannique fait face pousseraient la Banque d'Angleterre (BoE) à adopter des taux négatifs, mesure inédite au Royaume-Uni qui vise à doper les prêts aux particuliers et aux entreprises mais qui rend la monnaie moins attractive.

"Avec une campagne de vaccination rapide, l'activité économique va se normaliser rapidement, un taux négatif est peu probable", estime Stephen Innes, analyste chez Axi.

Les cambistes observeront la première réunion de la Banque centrale européenne. Aucun changement de politique monétaire n'est attendu, mais la conférence de presse de la présidente Christine Lagarde à 13H30 GMT (14H30 à Paris) sera scrutée.

"Les commentaires sur les perspectives économiques, mais également sur l'euro, seront à surveiller", préviennent les analystes de Sucden.

La monnaie unique européenne s'est légèrement éloignée de son plus haut en deux ans et demi face au dollar atteint le 6 janvier à 1,2349 dollar pour un euro, mais l'euro reste à un niveau élevé et la BCE peine à atteindre son objectif d'une inflation à 2%.

------------------------------------------