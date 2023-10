La livre au plus bas depuis six mois face au dollar porté par son économie

La livre britannique continuait de chuter mardi face à un billet vert toujours porté par la perspective de hausse de taux et les données positives sur l'économie américaine.

Vers 10H50 GMT (12H50 à Paris), la devise britannique perdait 0,21% à 1,2061 dollar, après avoir atteint un nouveau plus bas depuis la mi-mars, à 1,2059 dollar.

La livre prend un coup "en raison des données manufacturières américaines positives et des signes persistants de stagflation en Europe", analysait Fawad Razaqzada, de City Index, interrogé par l'AFP.

L'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est améliorée au mois de septembre, dépassant les attentes des analystes, selon des chiffres publiés lundi.

Ce contexte renforce les attentes que la Réserve fédérale américaine (Fed) procède à une hausse de taux directeur d'ici la fin de l'année. Or des taux plus élevés sont traditionnellement synonymes d'une devise plus rémunératrice pour les investisseurs, ce qui la rend plus attractive.

Le billet vert marquait toutefois globalement une pause après ses hausses précédentes, dans la foulée de la remontée des taux obligataires aux Etats-Unis: l'euro grignotait 0,03% à 1,0481 dollar.

Plus tôt dans la matinée, le dollar avait atteint un nouveau plus haut de l'année face à l'euro, à 1,0460 dollar.

"Le dollar est un peu plus faible simplement à cause des prises de bénéfices", estimait l'analyste Fawad Razaqzada.

Le billet vert était stable face à la devise japonaise (+0,01% à 149,88 yens).

La monnaie nippone continue à frôler le pallier des 150 yens contre un dollar qu'elle avait atteint pour la dernière fois en octobre 2022, car la Banque du Japon mise toujours sur une politique monétaire ultra-accommodante.

De son côté, le dollar australien reculait face au billet vert, qui grimpait de 0,94% à 1,5864 dollar australien, après la décision de la banque centrale australienne (RBA) mardi de maintenir son taux directeur inchangé, à 4,10%.

"La RBA, comme la plupart des autres banques centrales, a probablement achevé son cycle de hausse des taux", bien qu'elle ait indiqué que de futurs resserrements monétaires pourraient s'avérer nécessaires, indiquait Craig Erlam, analyste chez Oanda.

