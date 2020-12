La livre accentue ses pertes face au dollar, le Brexit inquiète

La livre sterling chutait face au dollar et, dans une moindre mesure, face à l'euro, les cambistes s'inquiétant des négociations sur le Brexit toujours sans progrès tangible et de la découverte d'une variante potentiellement très contagieuse du coronavirus.

Vers 16H40 GMT (17H40 à Paris), la livre perdait 1,04% face au dollar à 1,3324 dollar pour une livre et 0,43% face à l'euro à 91,33 pence pour un euro.

La veille, la monnaie britannique avait fini dans le rouge alors que les frontières du Royaume-Uni étaient fermées par plusieurs de ses partenaires commerciaux après la découverte d'une nouvelle souche du coronavirus.

Mardi, la monnaie britannique a commencé la séance en hausse face au dollar, avant d'effacer ce rebond en milieu de matinée.

"Cela donne vraiment le ton pour cette semaine", jugent les analystes de OFX qui préviennent qu'entre les négociations entre Bruxelles et Londres, qui se poursuivent à une semaine et demie de la fin de la période de transition post-Brexit, et la nouvelle vague de Covid-19, la volatilité sur la livre était accrue.

Les pourparlers entre Bruxelles et Londres sont dans la dernière ligne droite pour tenter de conclure un accord commercial post-Brexit avant la date butoir du 31 décembre, a déclaré à la presse mardi le négociateur européen Michel Barnier.

"Nous sommes vraiment au moment décisif: nous fournissons un dernier effort (aux négociations). Dans dix jours, le Royaume-Uni quittera le marché unique, et je continuerai de travailler en toute transparence" avec les Vingt-Sept et les eurodéputés, a-t-il déclaré à Bruxelles avant une réunion des représentants des Etats membres.

Après ces déclarations et alors que les marchés américains ouvraient, les pertes de la livre se sont accentuées.

Le dollar, valeur refuge, s'inscrivait en hausse face aux autres monnaies (+0,61% à 1,2169 dollar pour un euro face à la monnaie unique européenne).

Le billet vert reste cependant à un niveau bas, après avoir touché vendredi son plus bas en deux ans et demi face à plusieurs monnaies.

"L'appétit pour le dollar reste faible" en raison de la politique monétaire très accommodante aux Etats-Unis, ont expliqué les analystes de Sucden.

Les parlementaires américains ont approuvé lundi un plan de soutien aux ménages et entreprises affectés par la pandémie, d'un montant de quelque 900 milliards de dollars.

Après son approbation par la Chambre des représentants puis par le Sénat, le plan peut maintenant être soumis au président Donald Trump pour signature.

Mais les perspectives de croissance de l'économie américaine restent ternes, "ce qui pourrait renforcer le pessimisme des marchés sur le dollar au début de l'année prochaine", juge Lee Hardman, analyste chez MUFG.

