La livre accentue ses pertes effrayée par la perspective d'un Brexit sans accord

La livre sterling a plongé jeudi de plus de 1% face à l'euro et au dollar avant de se reprendre un peu, plombée par la perspective de plus en plus crédible de l'absence d'accord entre l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni sur leur relation post-Brexit.

Aux alentours de 12H50 GMT (13H50 à Paris), la devise britannique perdait 1,07% face à l'euro, qui s'échangeait pour 91,13 pence, après être tombée à 91,25 pence.

Elle perdait dans le même temps 0,87% face au billet vert, à 1,3282 dollar, peu après avoir touché 1,3246 dollar.

La monnaie britannique est soumise depuis plusieurs séances a une volatilité très importante et évolue au gré des déclarations des parties prenantes dans la négociation sur les conditions du divorce entre le Royaume-Uni et l'UE.

"De l'extérieur, il semble que les chances de parvenir à un accord diminuent rapidement", a indiqué Neil Wilson, analyste de Markets.com.

La probabilité grandissante "d'un +no deal+ accélère les ventes de livre sterling", a souligné Lee Hardman, de MUFG.

L'Union européenne a d'ailleurs publié jeudi des mesures d'urgence en matière de pêche ainsi que de transport routier et aérien, qui seront applicables au 1er janvier si aucun accord post-Brexit n'est conclu d'ici là avec le Royaume-Uni.

"Rien ne garantit que si un accord est trouvé, il pourra entrer en vigueur à temps. Notre responsabilité est de nous préparer à toutes les éventualités, y compris celle de ne pas avoir d'accord en place avec le Royaume-Uni au 1er janvier 2021", a expliqué la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

La publication de ces mesures intervient au lendemain d'un dîner à Bruxelles entre Mme von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson, au cours duquel ils ont constaté des divergences persistantes, se donnant jusqu'à dimanche pour sceller le sort des négociations.

La livre est également plombée par les effets d'une croissance économique qui ralentit au Royaume-Uni, à +0,4% en octobre contre +1,1% le mois précédent, selon les chiffres publiés jeudi par l'Office national des statistiques (ONS).

La Banque centrale européenne (BCE) a par ailleurs annoncé jeudi qu'elle prolongeait et augmentait son programme d'urgence face au coronavirus tout en maintenant ses taux directeurs au plus bas.

La monnaie unique s'appréciait dans la foulée de 0,25% face au billet vert, à 1,2111 dollar vers 12H50 GMT (13H50 à Paris).

