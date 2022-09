La livre à un nouveau plus bas depuis 1985 face au dollar

La livre britannique fondait vendredi face au dollar, plongeant en début de journée jusqu'à un nouveau plus bas depuis 1985, minée par les craintes de récession au Royaume-Uni alimentées par des données décevantes concernant les ventes au détail pour août.

La livre perdait vers 09H20 GMT (11H20 à Paris) 0,77% à 1,1379 dollar, après avoir sombré jusqu'à 1,1351 dollar, un niveau plus vu depuis 37 ans.

Les ventes au détail sont reparties nettement à la baisse en août au Royaume-Uni après un léger rebond en juillet, plombées par les hausses de prix qui alimentent une sévère crise du coût de la vie dans le pays.

Les volumes vendus ont reculé de 1,6%, trois fois plus vite que les attentes des économistes, a annoncé vendredi l'Office national des statistiques (ONS).

"La crise du coût de la vie et la spirale des prix ont freiné les dépenses de consommation, les budgets des ménages étant comprimés, de nombreuses familles n'ont plus grand-chose à la fin du mois pour leurs dépenses discrétionnaires", commente Victoria Scholar, de chez Interactive Investor.

L'analyste constate également une baisse des dépenses essentielles telles que l'alimentation et le carburant, "les ménages étant contraints de faire des choix difficiles en matière de dépenses".

Pour Olivia Cross, de chez Capital Economics, les données sur les ventes au détail "confirment notre point de vue que l'économie (britannique) est déjà en récession".

Depuis le début de l'année, la devise britannique a dévissé d'environ 15% face au billet vert.

Aux Etats-Unis, selon des données publiées jeudi, les ventes au détail ont progressé en août, quand elles étaient attendues stables.

"La baisse du prix de l'essence a permis aux consommateurs d'acheter d'autres articles (...) et la base de consommateurs plus résistante a augmenté la probabilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt, peut-être plus agressives, dans le pays", affirme Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown.

"Cela soulève une question sérieuse pour les décideurs britanniques", souligne-t-elle.

"La base de consommation britannique est plus faible, ce qui signifie qu'il pourrait être jugé trop risqué de gonfler les taux au même rythme (qu'aux Etats-Unis), ce qui maintiendrait la pression à la baisse sur la livre", estime Mme Lund-Yates.

