La liste (très espagnole) des nommés pour le trophée Johan Cruyff

La liste (très espagnole) des nommés pour le trophée Johan Cruyff

La suprématie espagnole. Le football récompense aussi les entraîneurs et à ce petit jeu-là, c’est l’Espagne qui gagne. La liste des cinq techniciens de football masculin nommés pour le trophée Johan Cruyff a été révélée ce mardi par L’Equipe .

Le double champion d’Europe avec le PSG Luis Enrique fait logiquement partie des heureux élus. Mikel Arteta, Luis de la Fuente et Unai Emery complètent le quatuor ibérique. L’entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany est également récompensé après avoir atteint le dernier carré de la Ligue des champions avec le club allemand. …

MB pour SOFOOT.com