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La liste des 30 nommés au Ballon d'or sans Doué et Barcola
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 17:24
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La liste des 30 nommés au Ballon d'or sans Doué et Barcola

La liste des 30 nommés au Ballon d'or sans Doué et Barcola

Présidentielle 2027, ballon d’or 2026 : 30 candidats partout et deux tunnels médiatiques assurés. La liste du Ballon d’or 2026 n’a pas eu de retard à l’allumage et est bien tombée, ce mardi après-midi. Parmi les nommés, pas de grandes surprises à part les absences de Désiré Doué et de Bradley Barcola , qui pourront animer des débats sans aucun doute passionnants dans les prochains jours.

Le PSG peut toujours se consoler avec 10 joueurs présents dans la liste, soit un tiers, en comptant Ferran Torres, qui ne faisait pas partie de l’effectif de nouveau champion d’Europe en 2025-2026. Cette fois, Willian Pacho est là, tout comme Ousmane Dembélé pour défendre son titre, ou bien Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia et Achraf Hakimi.…

ABS pour SOFOOT.com

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