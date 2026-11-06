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La liste de Zidane avec une grosse surprise
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 18:04

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La liste de Zidane avec une grosse surprise

La liste de Zidane avec une grosse surprise

Deuxième date avec Zinédine Zidane , ça commence à devenir sérieux. Le sélectionneur de l’équipe de France s’est pointé ce vendredi pour dévoiler la seconde liste de son mandat , en vue des matchs en Italie et contre la Turquie, afin de boucler la phase de groupe de Ligue des nations. Et voici les 23 chanceux qui feront partie de l’équipage.

Gardiens de but : Maignan, Restes, Risser…

MR pour SOFOOT.com

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