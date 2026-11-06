La liste de Zidane avec une grosse surprise
Deuxième date avec Zinédine Zidane , ça commence à devenir sérieux. Le sélectionneur de l’équipe de France s’est pointé ce vendredi pour dévoiler la seconde liste de son mandat , en vue des matchs en Italie et contre la Turquie, afin de boucler la phase de groupe de Ligue des nations. Et voici les 23 chanceux qui feront partie de l’équipage.
Gardiens de but : Maignan, Restes, Risser…
MR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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