 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La liste de l’Australie pour la Coupe du monde 2026 avec le gardien Mathew Ryan
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 09:07

La liste de l’Australie pour la Coupe du monde 2026 avec le gardien Mathew Ryan

La liste de l’Australie pour la Coupe du monde 2026 avec le gardien Mathew Ryan

Prêts à bondir ? Les Kangourous ont communiqué ce dimanche soir la liste des 26 joueurs qui recevront prochainement leur billet pour s’envoler vers l’Amérique du Nord et la Coupe du monde .

Le sélectionneur Tony Popovic a convoqué seulement 9 joueurs qui avaient pris part au Mondial 2022 au Qatar , parmi lesquels le capitaine et ancien Lensois Mathew Ryan , le roc et golgoth Harry Souttar (1,98 mètre), l’ancien du Hertha Berlin Mathew Leckie ou encore l’expérimenté Jackson Irvine (81 sélections). L’international espoir italien Cristian Volpato (milieu offensif, Sassuolo) est bien là.…

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le triomphe du PSG n’est pas celui du football français
    Le triomphe du PSG n’est pas celui du football français
    information fournie par So Foot 02.06.2026 10:06 

    Pour Vincent Labrune, le nouveau sacre européen du PSG est « un signal fort adressé à l’ensemble du foot français  » . Pour d’autres, cette deuxième Ligue des champions est la victoire du foot hexagonal. La réalité du Paris Saint-Germain n’est pourtant pas celle ... Lire la suite

  • Harry Kane se verrait bien succéder à Ousmane Dembélé
    Harry Kane se verrait bien succéder à Ousmane Dembélé
    information fournie par So Foot 02.06.2026 09:58 

    Au-delà de couronner l’Angleterre pour la première fois depuis 70 ans, Harry Kane a une autre grande ambition : prétendre au Ballon d’or . Interrogé par L’Équipe avant la Coupe du monde, l’attaquant anglais se verrait bien succéder à Ousmane Dembélé, d’autant que ... Lire la suite

  • La liste du Ghana avec Nuamah, mais sans Djiku ni Ayew
    La liste du Ghana avec Nuamah, mais sans Djiku ni Ayew
    information fournie par So Foot 02.06.2026 09:44 

    Les Black Stars au pays des stars. Parmi les dernières sélections à ne pas avoir annoncé sa liste pour aller disputer le Mondial en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet), le Ghana a enfin levé le doute. Quelques jours après avoir dévoilé une préliste de 28 noms, ... Lire la suite

  • Pas de coupe d'Europe pour l'OM la saison prochaine ?
    Pas de coupe d'Europe pour l'OM la saison prochaine ?
    information fournie par So Foot 02.06.2026 09:27 

    La saison prochaine n’a pas encore commencée qu’elle paraît déjà longue. Après une saison plus qu’éreintante, le stress pourrait à nouveau s’emparer de tous les supporters de l’OM en ce début de semaine. Ce mardi, le club marseillais passe sous les radars de l’UEFA ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank