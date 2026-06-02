La liste de l’Australie pour la Coupe du monde 2026 avec le gardien Mathew Ryan

La liste de l’Australie pour la Coupe du monde 2026 avec le gardien Mathew Ryan

Prêts à bondir ? Les Kangourous ont communiqué ce dimanche soir la liste des 26 joueurs qui recevront prochainement leur billet pour s’envoler vers l’Amérique du Nord et la Coupe du monde .

Le sélectionneur Tony Popovic a convoqué seulement 9 joueurs qui avaient pris part au Mondial 2022 au Qatar , parmi lesquels le capitaine et ancien Lensois Mathew Ryan , le roc et golgoth Harry Souttar (1,98 mètre), l’ancien du Hertha Berlin Mathew Leckie ou encore l’expérimenté Jackson Irvine (81 sélections). L’international espoir italien Cristian Volpato (milieu offensif, Sassuolo) est bien là.…

VM pour SOFOOT.com