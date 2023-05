La Ligue professionnelle de football dévoile sa campagne de lutte contre l’homophobie

Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot.

La Ligue professionnelle de football a publié un communiqué dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie, le 17 mai. Elle explique que pour la troisième saison consécutive, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 BKT porteront des maillots dédiés à la cause, floqués de numéros colorés en arc-en-ciel, lors de la 35 e journée. En plus de ce communiqué, la LFP a publié des vidéos pour « rappeler la signification du maillot floqué arc-en-ciel, ce qu’il représente et le message de tolérance et d’altérité qu’il porte. ». …

AC pour SOFOOT.com