information fournie par So Foot • 11/12/2023 à 17:35

La ligue du football allemand vote pour l’entrée d’investisseurs dans son capital

La fin d’une époque.

Selon les informations de Kicker , les 36 clubs de la Deutsche Fußball Liga (DFL), la LFP de nos voisins d’Outre-Rhin, a voté ce lundi – à 24 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions – en faveur de l’arrivée d’investisseurs privés dans son capital. Après un premier revers sur ce sujet en mai, les dirigeants de la DFL, qui regroupe les deux Bundesligas, sont finalement parvenus à leurs fins, moyennant plusieurs changements par rapport à l’accord de départ pour contenter certains réfractaires tels que le FC Cologne et le SC Fribourg. Le deal initial prévoyait un reversement de deux milliards d’euros aux clubs si l’investisseur achetait l’équivalent de 12,5% du capital de la Ligue. Désormais, ce sera un reversement de 900 millions d’euros immédiatement, plus un milliard versé de manière progressive, en échange d’un investissement à hauteur de 8% du capital.…

CD pour SOFOOT.com