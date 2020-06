Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Ligue des Champions s'éloigne pour Getafe Reuters • 20/06/2020 à 22:23









La Ligue des Champions s'éloigne pour Getafe par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Getafe n'a plus la recette. Les hommes de Pepe Bordalas ont concédé le nul face à Eibar ce samedi pour le compte de la 30ème journée de Liga (1-1) et enchaînent un quatrième match de suite sans gagner. Oghenekaro Etebo avait pourtant mis le "Geta" sur de bons rails en ouvrant le score à la demi-heure de jeu. Mais au bout du temps additionnel de la première période, Charles a égalisé pour les visiteurs du jour. Eibar a même cru mener dans les dernière minutes de la rencontre, mais Bigas s'est vu refuser son but pour un hors jeu de quelques centimètres. Le Getafe est 5ème et laisse à l'Atletico Madrid l'opportunité de prendre ses distances dans la course à la Ligue des Champions. Les hommes de Diego Simeone jouent ce soir contre Valladolid. De son côté, Eibar reste à portée de la relégation avec seulement 3 points d'avance sur la zone rouge.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.