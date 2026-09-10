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La Ligue des champions prépare mal le PSG à la Ligue 1
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 00:02
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La Ligue des champions prépare mal le PSG à la Ligue 1

La Ligue des champions prépare mal le PSG à la Ligue 1

Dans son habit doré de double tenant du titre, le Paris Saint-Germain a fêté ses retrouvailles avec la Ligue des champions en ratatinant le Slovan Bratislava (6-1). Derrière la joie parisienne, une inquiétude évidente : la faiblesse de la C1 ne permet pas au PSG de bien préparer les chocs de L1.

La Ligue des champions est de retour et le Paris Saint-Germain est déjà à la place qui est la sienne depuis plus d’un an : au sommet. En attendant de savoir si une autre équipe sera capable de claquer un set au tableau d’affichage ce jeudi soir, le double tenant du titre de la coupe aux grandes oreilles a repris ses bonnes habitudes en s’installant à la première place de la phase de ligue. Un bon petit 6-1 contre le Slovan Bratislava de Yaya Touré, qui n’avait pas l’habitude d’en ramasser autant quand il était joueur. Un score net, une branlée, une dérouillée, bref utilisez les mots qui vous passent par la tête pour qualifier cette victoire éclatante. Le Parc des Princes pouvait faire la fête, cinq jours après avoir tiré la tronche. Oui, mais voilà : et si la faiblesse des adversaires en C1 devenait préjudiciable pour l’aventure du PSG en L1 ? La question peut légitimement se poser.

Leur enfer, c’est la Ligue 1

C’est une chose de recevoir le Slovan Bratislava, modeste champion de Slovaquie, ou de se déplacer à Manchester City, le prochain adversaire des Parisiens ; ç’en est une autre de se rendre dans l’enfer de Francis-Le Blé (rendez-vous dimanche avec du vent et surtout pas mal d’émotions pour King Eric) ou d’accueillir l’AS Monaco de Filipe Luis. Deux salles, deux ambiances et un brin de panique pour le Paris Saint-Germain qui pourrait bien voir sa série de cinq sacres d’affilée prendre fin cette saison à force de ratatiner tout le monde – à commencer par les représentants de la Premier League – en milieu de semaine dans ce petit tournoi européen qu’est la Ligue des champions.…

Par Clément Gavard, au premier degré pour SOFOOT.com

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