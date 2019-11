La Ligue des champions de retour sur Canal + et beIN Sports, la finale aussi sur TF1

Les amateurs de foot vont à nouveau devoir sortir leur calculette pour faire leurs comptes et relire les modalités de résiliation de leurs abonnements aux chaînes sportives... Le big-bang des droits télé continue, avec cette fois-ci un petit goût de marche arrière. Canal + et beIN Sports ont confirmé vendredi avoir remporté l'appel d'offres de la Ligue des Champions pour les saisons 2021/2024.Pendant trois ans, les deux chaînes vont se partager l'exclusivité des matchs de la prestigieuse compétition européenne, celle qui réunit le PSG, le Real, le Barça, le Bayern, Liverpool, Manchester City, la Juventus... Comme c'était le cas avant que RMC ne leur chipe les droits à l'été 2018. Les résultats pour la Ligue Europa, eux, n'ont pas été communiqués.Une «remontada» inattendue de Canal +Canal + fait un joli coup en décrochant les premiers choix du mardi et du mercredi, soit 33 rencontres par saison. La chaîne cryptée choisira évidemment les meilleures affiches. Celles des clubs français et leur leader parisien, qui attirent le plus de téléspectateurs. Une belle revanche pour la chaîne de Vincent Bolloré, l'ancienne reine du sport et du ballon rond, qui enchaînait les contre-performances depuis quatre ans. Notamment en mai 2018, quand elle a perdu la Ligue 1 après l'offensive surprise de l'espagnol Mediapro.Canal a réussi son match retour. Une sorte de « remontada » que l'on n'attendait pas. Le retour programmé de la compétition phare du football européen ne sort pas pour autant Canal de la zone de turbulence. Les 18 prochains mois s'annoncent très difficiles puisqu'à part le championnat anglais, elle ne proposera plus de football à ses abonnés. Jusqu'à la rentrée 2021.Une note de 375 millions d'euros par anBeIN Sports s'en sort très bien également en achetant le lot 3, qui contient les 104 autres rencontres annuelles. Cette saison, celles-ci comprendraient des Liverpool-Naples ou ...